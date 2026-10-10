Cristiano Ronaldo volvió a convertir y sigue acercándose a los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo volvió a festejar con la camiseta de Al Nassr y sigue acercándose a una de las marcas más impactantes de su carrera. A los 41 años, el delantero portugués convirtió en la victoria por 3-0 frente a Al Draih, cortó una sequía de un mes sin goles y quedó a solo 20 tantos de alcanzar los 1.000 en su trayectoria profesional.

El gol llegó a los 22 minutos del primer tiempo en el estadio Alawwal Park. Después de un remate de Kingsley Coman y un rebote corto del arquero rival, el portugués apareció para definir con un potente derechazo y abrir el marcador.

El triunfo se completó con los tantos de Samú Costa y del propio Coman, en un resultado que le permitió al conjunto árabe recuperarse y alcanzar la cima de la tabla con 19 puntos.

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los 1.000 goles

El tanto también significó el final de una racha de un mes sin convertir para el Bicho con la camiseta de Al Nassr. En medio de las controversias que rodean su situación con la selección de Portugal, el delantero volvió a responder dentro de la cancha.

Además, los hinchas le demostraron su respaldo con una enorme bandera en las tribunas que llevaba la frase “La grandeza se gana”. La ovación también se hizo sentir cuando el reloj marcó el minuto 7, en referencia al número que identifica al portugués.

Con esta conquista, Ronaldo llegó a los 980 goles oficiales en su carrera y quedó a solo 20 de alcanzar la histórica cifra de los 1.000 tantos.

La diferencia de Cristiano Ronaldo con Lionel Messi

El nuevo gol también le permitió ampliar su ventaja en la tabla histórica de máximos goleadores del fútbol profesional. Según las cifras consignadas, Ronaldo acumula 980 tantos, mientras que Lionel Messi suma 932.

De esta manera, el portugués estiró a 48 goles la diferencia respecto de su histórico rival, mientras continúa la cuenta regresiva hacia una marca que podría convertirse en otro hito de su extraordinaria trayectoria.