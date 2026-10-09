Pullaro reconoció a 88 policías retirados que volvieron al servicio en Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó en Rosario un acto de reconocimiento a 88 agentes retirados que durante 2024 decidieron regresar a la Policía de Santa Fe para colaborar con las tareas de seguridad impulsadas por la actual gestión provincial.

La ceremonia se realizó en la Sala Walsh de la sede de Gobierno y sirvió también para distinguir a 11 directores policiales que alcanzaron la máxima jerarquía de la fuerza durante el período de reincorporación. En ese marco, recibieron el Sable del Brigadier, incluso algunos directores generales que no habían obtenido anteriormente esa distinción.

La reincorporación de efectivos retirados forma parte de una estrategia del Gobierno provincial destinada a reforzar la presencia policial en espacios públicos y liberar recursos para otras tareas operativas. La iniciativa contempla una nueva convocatoria para sumar personal retirado a funciones de custodia y prevención.

Durante el acto, Pullaro agradeció a los hombres y mujeres que aceptaron volver al servicio después de años de trayectoria en la institución. El mandatario destacó la decisión de retomar las tareas en un contexto que definió como especialmente complejo para la seguridad provincial.

El gobernador sostuvo que el compromiso de estos agentes fue importante para acompañar la implementación del Plan de Seguridad y valoró su experiencia como un aporte para las nuevas generaciones de policías.

Pullaro destacó la reducción de la violencia

En su discurso, el mandatario atribuyó al trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y a las medidas implementadas por su administración una disminución superior al 60 % en los indicadores de violencia mencionados por el Gobierno provincial.

Además, recordó que durante una reunión en el Banco Mundial se tomó como referencia la experiencia santafesina en materia de seguridad, particularmente por los resultados obtenidos en la reducción de los índices de violencia y delito.

Pullaro afirmó que esos avances se alcanzaron mediante la aplicación de la ley y el respeto de las garantías constitucionales. También puso el acento en la vocación de servicio del personal policial y en la importancia de transmitir conocimientos y experiencia a quienes se incorporan a la institución.

El reconocimiento a los efectivos retirados se suma así a las medidas que impulsa la Provincia para fortalecer la estructura policial y sostener las políticas de prevención del delito.

Con una nueva convocatoria en marcha, el Ejecutivo santafesino busca ampliar la disponibilidad de agentes para tareas de custodia en espacios públicos y continuar con el esquema de seguridad desplegado en distintos puntos del territorio provincial.