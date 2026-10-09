Patricia Vásquez explicó qué restricciones propone el Gobierno a la compra de tierras por extranjeros

Patricia Vásquez defendió la posibilidad de que extranjeros compren tierras en la Argentina.

La diputada sostuvo que las restricciones deben justificarse por razones de seguridad nacional, especialmente en las fronteras.

El Congreso debatirá el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la regulación de las tierras rurales.

La legisladora admitió que el texto definitivo dependerá de las negociaciones parlamentarias.

Vásquez defendió criterios de reciprocidad para el acceso de extranjeros a la salud y la educación públicas.

La diputada respaldó la reelección de Javier Milei y diferenció sus decisiones políticas de su estilo confrontativo.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Patricia Vásquez defendió la posibilidad de que ciudadanos extranjeros compren tierras en la Argentina y sostuvo que las restricciones deben concentrarse en cuestiones de seguridad nacional, particularmente en las zonas fronterizas. En paralelo, ratificó su respaldo a la continuidad de Javier Milei en la Presidencia y consideró que las diferencias internas dentro del oficialismo no impiden acompañar el rumbo del Gobierno.

Las declaraciones se producen antes de una nueva instancia de debate parlamentario sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluirá disposiciones relacionadas con la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El Gobierno convocó para el miércoles 14 a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, un día antes de la sesión impulsada por la oposición para discutir el DNU 70/23, cuya derogación de la Ley de Tierras reabrió la controversia.

Uno de los aspectos centrales de la discusión será la eventual restitución del límite del 15% por provincia para la titularidad extranjera de tierras rurales, previsto en la Ley 26.737. Vásquez reconoció que todavía desconoce cuál será la redacción definitiva que llegará al recinto y admitió que el resultado dependerá de las negociaciones entre los distintos sectores parlamentarios.

La legisladora sostuvo que la propuesta original del oficialismo busca equiparar las posibilidades de adquisición de tierras para argentinos y extranjeros, con restricciones justificadas por motivos de seguridad. Desde su perspectiva, la derogación de las limitaciones anteriores no representa una cesión de soberanía, sino una medida vinculada con la protección de la propiedad privada y la promoción de inversiones.

En ese sentido, cuestionó los argumentos opositores que vinculan una mayor apertura a la compra de tierras con una pérdida de control sobre el territorio nacional. También diferenció la adquisición de un inmueble por parte de un particular extranjero de la existencia de instalaciones bajo control de otros Estados. Como ejemplo, mencionó una base china de 200 hectáreas en el sur argentino, cuya naturaleza consideró distinta de una operación inmobiliaria privada.

Para respaldar su posición, Vásquez recordó el papel de los inmigrantes europeos durante el siglo XIX, cuando numerosos extranjeros adquirieron tierras y desarrollaron actividades agropecuarias. Sin embargo, reconoció que la discusión actual deberá resolverse mediante acuerdos legislativos y no necesariamente con la aprobación íntegra de la iniciativa original.

La diputada también abordó el acceso de ciudadanos extranjeros a los servicios públicos de salud y educación. Argumentó que las condiciones demográficas y económicas de la Argentina cambiaron respecto de las existentes durante las grandes corrientes migratorias y defendió la aplicación de criterios de reciprocidad entre países. Además, reclamó mayores controles migratorios y cuestionó el ingreso de personas que, según afirmó, llegan para cometer delitos.

Ante los planteos sobre las contradicciones entre el liberalismo económico y determinadas posiciones nacionalistas, Vásquez respondió que las condiciones de acceso a los servicios públicos deben contemplar el trato que reciben los argentinos en el exterior. Su postura apuntó a diferenciar la libertad para adquirir bienes de las obligaciones que asume el Estado en materia de prestaciones sociales.

En otro tramo, la legisladora se refirió a Patricia Bullrich, con quien trabajó cuando la actual senadora estaba al frente del Ministerio de Seguridad. Consideró que Bullrich continuará acompañando al Gobierno, aunque mantenga opiniones propias y exprese desacuerdos. Para Vásquez, la posibilidad de discutir posiciones forma parte de la identidad liberal del espacio y no implica una ruptura con el oficialismo.

La diputada también manifestó su respaldo a una eventual reelección de Milei. Argumentó que los procesos de estabilización económica requieren tiempo y sostuvo que otros países necesitaron entre 15 y 20 años para superar crisis profundas.

Por último, reconoció que el estilo confrontativo del Presidente y sus agravios contra periodistas, empresarios y dirigentes políticos no coinciden con su manera de expresarse. No obstante, diferenció las formas de comunicación del contenido de las decisiones gubernamentales y sostuvo que esas diferencias no modifican su apoyo al rumbo político y económico de la administración libertaria.