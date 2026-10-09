Aníbal Fernández cuestionó la baja de la inflación y respaldó a Kicillof

Aníbal Fernández cuestionó que la inflación haya bajado en los términos planteados por el Gobierno

El ex ministro puso en duda que el 1,9% refleje la situación económica de los argentinos

Fernández cuestionó el programa económico de Javier Milei y Luis Caputo

El ex funcionario volvió a respaldar una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof en 2027

Fernández criticó a Caputo por sus declaraciones contra el gobernador bonaerense

El dirigente peronista ratificó sus fuertes diferencias con La Cámpora y el sector de Máximo Kirchner

Aníbal Fernández volvió a cuestionar la política económica del Gobierno nacional y puso en duda que la inflación haya registrado una reducción en los términos que sostiene la administración de Javier Milei. Al mismo tiempo, el ex ministro de Seguridad ratificó su respaldo a una eventual candidatura de Axel Kicillof para 2027 y profundizó sus diferencias con el sector del kirchnerismo encabezado por Máximo Kirchner.

Durante una entrevista, Fernández rechazó los datos oficiales utilizados por el Gobierno para mostrar una desaceleración de la inflación y sostuvo que los porcentajes difundidos no reflejan, a su entender, la situación que atraviesan los argentinos. El ex funcionario cuestionó particularmente la medición del 1,9% y consideró que no representa el impacto que tienen los precios sobre la vida cotidiana.

En ese sentido, Fernández sostuvo que el análisis presentado sobre la evolución de los precios resulta engañoso y vinculó su cuestionamiento con su formación profesional como contador público. Su crítica estuvo dirigida tanto contra los números oficiales como contra la interpretación que realiza el Gobierno sobre la evolución de la economía desde la implementación del programa impulsado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ex ministro también puso en duda la continuidad del oficialismo después del actual mandato presidencial. Aunque no presentó elementos concretos para respaldar su pronóstico, afirmó que una parte importante de los hogares atraviesa dificultades económicas y planteó que los resultados electorales permitirán determinar si su evaluación sobre la situación económica es acertada.

Fernández también respondió a las declaraciones de Caputo sobre Kicillof, luego de que el ministro de Economía calificara al gobernador bonaerense como “el anticristo”. El dirigente peronista rechazó de manera contundente esa caracterización y cuestionó la forma en que el titular del Palacio de Hacienda se refirió al gobernador.

La defensa de Kicillof se inscribe además en el respaldo que Fernández viene expresando hacia una eventual candidatura del mandatario bonaerense para las elecciones presidenciales de 2027. Su posicionamiento aparece acompañado por fuertes críticas hacia otros sectores del peronismo, particularmente hacia La Cámpora y el espacio político que conduce Máximo Kirchner.

En relación con Cristina Kirchner, Fernández contó que intentó visitarla desde que la ex presidenta cumple prisión domiciliaria, aunque hasta el momento no pudo concretar un encuentro personal. Según explicó, realizó numerosos intentos y mantuvo contactos con el secretario de la ex mandataria, pero las gestiones no derivaron en una reunión.

La situación expuesta por Fernández refleja también las diferencias que mantiene con distintos sectores del kirchnerismo. El ex funcionario reconoció abiertamente que tiene fuertes desacuerdos con La Cámpora y sostuvo que no comparte las acciones impulsadas por ese espacio.

Fernández señaló además que sus críticas no fueron planteadas únicamente en público, sino que ya fueron transmitidas directamente a dirigentes vinculados con ese sector. En ese sentido, mencionó conversaciones mantenidas con Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro y Andrés “Cuervo” Larroque.

De esta manera, el ex ministro combinó sus cuestionamientos a la política económica del Gobierno con una definición política de cara a 2027. Por un lado, puso en duda que la reducción de la inflación refleje una mejora efectiva para los hogares y cuestionó la metodología y la interpretación de los datos. Por otro, volvió a ubicar a Kicillof como una alternativa dentro del escenario electoral futuro y dejó expuestas sus diferencias con una parte del kirchnerismo.