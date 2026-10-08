La cárcel de Recreo continúa recibiendo internos y avanza el traslado desde las comisarías

La recientemente inaugurada Unidad Penitenciaria N.º 9 de Recreo continúa incorporando personas privadas de su libertad como parte del proceso de reorganización del sistema carcelario que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe.

Durante el desarrollo de los Juegos Suramericanos, las autoridades provinciales mantuvieron el operativo destinado a trasladar detenidos que permanecían alojados en dependencias policiales hacia establecimientos pertenecientes al Servicio Penitenciario.

El procedimiento está coordinado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y busca reducir la cantidad de personas privadas de la libertad alojadas en comisarías y otras instalaciones policiales, derivándolas hacia unidades penitenciarias preparadas específicamente para ese fin.

En ese contexto, la Unidad Penitenciaria N.º 9 de Recreo se convirtió en uno de los establecimientos incorporados al esquema de redistribución de internos dentro de la provincia.

Los traslados forman parte de una estrategia más amplia de las autoridades santafesinas para fortalecer la infraestructura penitenciaria y mejorar las condiciones de alojamiento de las personas detenidas, al tiempo que se busca liberar capacidad operativa en las dependencias policiales.

La continuidad del operativo durante los Juegos Suramericanos muestra que el proceso de reorganización penitenciaria se mantiene activo mientras la provincia afronta, en paralelo, el despliegue de seguridad requerido por el evento deportivo internacional.