Fumar puede afectar la fertilidad

El cigarrillo no solo está relacionado con cáncer, enfermedades cardiovasculares y problemas respiratorios. El tabaquismo también puede afectar la salud reproductiva de mujeres y varones y dificultar la posibilidad de lograr un embarazo.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dedica una jornada a analizar la relación entre el consumo de tabaco, las nuevas formas de exposición, el humo de segunda mano y la infertilidad. El encuentro, denominado “Tobacco and infertility: An overlooked public health challenge”, también pone el foco en la importancia de dejar de fumar antes de buscar un embarazo.

La OMS advierte que el tabaco puede dañar prácticamente todos los órganos del cuerpo y señala entre sus consecuencias la disminución de la fecundidad. Además, sostiene que todas las formas de consumo de tabaco son perjudiciales y que no existe un nivel seguro de exposición.

Cómo afecta el cigarrillo a la fertilidad femenina

La evidencia científica indica que fumar está asociado con una menor fecundidad y un mayor riesgo de infertilidad en las mujeres.

Una revisión de la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) analizó diferentes investigaciones sobre el tema y encontró que las mujeres fumadoras presentaban mayores dificultades para concebir que aquellas que no fumaban.

El tabaquismo también puede acelerar el deterioro de la función reproductiva. Según la ASRM, la menopausia puede aparecer, en promedio, entre uno y cuatro años antes en las mujeres fumadoras que en las no fumadoras, aunque los mecanismos detrás de esta asociación todavía continúan siendo estudiados.

La OMS también incluye al consumo de tabaco entre los factores relacionados con el estilo de vida que pueden afectar la fertilidad. Sus sustancias tóxicas pueden tener un impacto sobre la cantidad y calidad de los óvulos y espermatozoides.

Qué efectos puede tener el tabaco en la fertilidad masculina

Los varones tampoco están exentos de los efectos del tabaquismo sobre la salud reproductiva.

De acuerdo con la ASRM, en hombres fumadores se observaron alteraciones en distintos parámetros de calidad del semen, entre ellas una menor concentración y movilidad de los espermatozoides y posibles cambios en su morfología.

Algunas investigaciones también encontraron una relación dosis-dependiente: a mayor exposición al tabaco, mayores pueden ser determinadas alteraciones en los parámetros seminales.

Sin embargo, los especialistas hacen una aclaración: aunque existe evidencia sobre el deterioro de la calidad del semen, no puede afirmarse con el mismo nivel de certeza que fumar reduzca directamente la fertilidad masculina en todos los casos.

Aun así, la exposición al humo puede afectar las células reproductivas y se ha relacionado con daño en el ADN de los espermatozoides y un mayor riesgo de pérdida gestacional.

El riesgo también existe para quienes no fuman

El problema no se limita a las personas que consumen cigarrillos.

La exposición al humo de segunda mano también puede tener consecuencias sobre la salud reproductiva. La ASRM advierte que las personas no fumadoras expuestas de manera importante al humo ambiental pueden presentar efectos reproductivos similares a algunos de los observados en fumadores.

Por eso, reducir la exposición al humo también forma parte de las medidas de prevención cuando una pareja busca tener un hijo.

Por qué es importante dejar de fumar antes de buscar un embarazo

La prevención no comienza cuando el embarazo ya está confirmado. El período previo a la concepción también representa una oportunidad para reducir riesgos y mejorar la salud reproductiva de ambos integrantes de la pareja.

La OMS plantea que el abordaje del tabaquismo debería formar parte de las estrategias para prevenir problemas de fertilidad y destaca la importancia de acompañar a quienes quieren dejar de fumar.

Esto cobra especial relevancia en las personas que están planificando un embarazo o que comienzan un tratamiento de reproducción asistida.

Según la ASRM, además, el tabaquismo está asociado con peores resultados en las técnicas de reproducción asistida. En particular, las mujeres fumadoras pueden necesitar más intentos de fertilización in vitro para lograr un embarazo en comparación con las no fumadoras.

Por eso, abandonar el cigarrillo antes de intentar concebir no solo apunta a reducir los riesgos durante el embarazo, sino también a mejorar las condiciones de salud reproductiva desde antes de la concepción.

La OMS puso el foco en el vínculo entre tabaco e infertilidad

La organización internacional publicó un documento técnico dedicado específicamente a tabaco e infertilidad, con el objetivo de reunir la evidencia disponible sobre el impacto del consumo y la exposición al humo en la salud reproductiva.

El objetivo es que esta problemática sea incorporada tanto por los profesionales de la salud como por las políticas públicas de prevención.

Así, el tabaquismo aparece no solo como un factor de riesgo para enfermedades crónicas, sino también como un hábito que puede afectar la capacidad reproductiva y las posibilidades de lograr un embarazo.