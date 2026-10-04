Qué comer antes de acostarse

Kiwi, nueces, jugo de cereza, leche y pescado graso aparecen entre las opciones analizadas por especialistas, aunque la evidencia todavía no permite considerarlos un tratamiento para los trastornos del sueño

Dormir bien no depende únicamente de la alimentación. Sin embargo, algunos alimentos fueron estudiados por su posible relación con una mejor calidad del descanso. Ninguno reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento de los trastornos del sueño, y la evidencia científica disponible todavía es heterogénea.

El sitio especializado en alimentación EatingWell reunió recomendaciones de las nutricionistas Erin Palinski-Wade, Lauren Manaker y Luciana Soares, quienes señalaron cinco alimentos que pueden incorporarse a la cena o a una colación.

La selección incluye alimentos que aportan melatonina, triptófano, antioxidantes, vitamina D y omega-3, nutrientes que fueron investigados por su posible participación en los mecanismos vinculados con el sueño.

Una revisión disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos advierte, de todos modos, que los estudios presentan diferencias importantes en cuanto a duración, cantidades y métodos, por lo que no existen conclusiones definitivas que permitan garantizar un efecto sobre el descanso.

1. Kiwi

Palinski-Wade señaló que una de las porciones más estudiadas es la de dos kiwis verdes aproximadamente una hora antes de acostarse.

En uno de los trabajos analizados por la revisión científica, adultos con dificultades para dormir consumieron kiwi durante cuatro semanas. Los resultados mostraron aumentos en la duración y la eficiencia del sueño, además de una reducción del tiempo que permanecían despiertos después de conciliarlo.

Sin embargo, el estudio tenía una limitación importante: no incluyó un alimento de comparación, por lo que los resultados deben interpretarse con cautela.

El kiwi aporta antioxidantes y folato, aunque todavía no está claro qué componente específico podría explicar una eventual mejora del sueño.

2. Nueces

Lauren Manaker recomendó incorporar alrededor de 42 gramos de nueces, equivalentes a aproximadamente una onza y media, como parte de la cena.

Algunas investigaciones recientes asociaron su consumo habitual con una mejor calidad del sueño y una menor demora para quedarse dormido, además de modificaciones en marcadores relacionados con la melatonina, la hormona que participa en la regulación del ciclo sueño-vigilia.

Las nueces contienen melatonina y ácidos grasos omega-3, pero una revisión publicada en 2026 señaló que los efectos específicos de estos componentes todavía no fueron evaluados de manera suficiente mediante ensayos de intervención.

Por eso, no puede afirmarse que comer nueces prevenga los despertares nocturnos o garantice un mejor descanso.

3. Jugo de cereza ácida

El jugo de cereza ácida contiene melatonina de manera natural y también fue estudiado por su posible relación con el descanso nocturno.

Distintos trabajos realizados en adultos con insomnio probaron diferentes cantidades y presentaciones. Algunos encontraron mejoras en la duración y eficiencia del sueño, así como una reducción del tiempo de vigilia durante la noche.

Una de las investigaciones incluyó 230 mililitros de jugo dos veces al día. Sin embargo, las dosis, los productos utilizados y las características de los participantes variaron entre los estudios.

Por este motivo, los resultados no permiten establecer una cantidad ideal que funcione de la misma manera para todas las personas.

4. Leche

Luciana Soares sugirió una taza de leche tibia por la noche para quienes toleran bien los lácteos.

La leche contiene triptófano, un aminoácido que el organismo utiliza para producir serotonina y melatonina, dos sustancias relacionadas con la regulación del sueño.

Algunos estudios sobre leche y productos lácteos registraron una mejor percepción de la calidad del sueño, aunque esto no significa que una determinada cantidad de leche garantice quedarse dormido más rápido.

Además, la concentración de melatonina presente en la leche puede variar según el momento en que se realiza el ordeñe. Las investigaciones realizadas específicamente con leche nocturna también obtuvieron resultados limitados o inconsistentes.

En este sentido, la leche tibia puede convertirse en un ritual reconfortante antes de acostarse, pero no debe considerarse un tratamiento para el insomnio.

5. Pescado graso

Entre las opciones recomendadas también aparecen los pescados grasos, como el salmón, en porciones de aproximadamente 85 a 140 gramos, dos o tres veces por semana.

Estos alimentos aportan omega-3 y vitamina D, nutrientes que fueron estudiados por su posible participación en mecanismos relacionados con la serotonina y la regulación del sueño.

La evidencia disponible encontró una asociación entre el consumo de omega-3 y una mejor eficiencia del sueño, es decir, una mayor proporción del tiempo pasado en la cama efectivamente dedicada a dormir.

Sin embargo, los estudios no encontraron mejoras consistentes en la duración total del sueño ni en el tiempo necesario para quedarse dormido.

Una alternativa sencilla es incorporar pescado a una cena junto con verduras y arroz, o utilizar las sobras en preparaciones con cereales. De esta manera, puede formar parte de una alimentación equilibrada sin presentarlo como una intervención aislada para dormir mejor.

Hábitos que también pueden favorecer el descanso

Más allá de la alimentación, el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos recomienda mantener una serie de hábitos vinculados con una buena higiene del sueño.

Entre ellos se encuentran mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, reducir la exposición a la luz intensa y limitar el uso de pantallas antes de dormir.

También se recomienda mantener el dormitorio oscuro, fresco y silencioso.

En cuanto a la alimentación, los especialistas aconsejan evitar las comidas abundantes cerca de la hora de acostarse y limitar el consumo de cafeína durante la tarde y la noche, ya que sus efectos pueden permanecer en el organismo hasta ocho horas.

En definitiva, aunque determinados alimentos pueden formar parte de una rutina saludable, la evidencia actual no permite considerar al kiwi, las nueces, la leche, el jugo de cereza o el pescado como tratamientos contra el insomnio. Una alimentación equilibrada y buenos hábitos de sueño siguen siendo parte de un abordaje integral.