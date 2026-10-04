La minería profundizó su superávit externo

La minería registró un superávit comercial de u$s543 millones durante agosto.

Las exportaciones mineras llegaron a u$s652 millones, mientras las importaciones fueron de u$s109 millones.

Las ventas externas acumuladas hasta agosto alcanzaron u$s6.059 millones.

El oro, el litio y la plata concentraron el 95,8% de las exportaciones mineras de agosto.

Cinco provincias explicaron el 97,4% de las exportaciones mineras durante el mes.

Los proyectos mineros acumularon un superávit de u$s5.436 millones entre enero y agosto.

La actividad minera volvió a mostrar un fuerte saldo favorable en el intercambio comercial durante agosto, impulsada por el crecimiento de las exportaciones y por un nivel de importaciones considerablemente menor. El balance comercial de minerales alcanzó un superávit de u$s543 millones, lo que representó una mejora interanual del 61,8% y un resultado 18,8% superior al promedio de los últimos 24 meses.

El resultado se explicó por exportaciones mineras por u$s652 millones frente a importaciones por u$s109 millones. La diferencia entre ambos movimientos volvió a reflejar el peso de las ventas externas dentro de la actividad y permitió sostener una tendencia positiva que también se observa en el acumulado del año.

Entre enero y agosto, el superávit comercial minero creció 87,3% en comparación con igual período del año anterior y quedó 249,7% por encima del promedio registrado para esos meses entre 2010 y 2025. En paralelo, las exportaciones acumuladas alcanzaron u$s6.059 millones, con un incremento del 65,7% interanual.

El desempeño exportador permitió además que la minería quedara a solo u$s15 millones del récord registrado durante todo 2025, cuando las ventas externas habían alcanzado los u$s6.074 millones. De esta manera, en los primeros ocho meses del año el sector prácticamente igualó el nivel de exportaciones conseguido durante los doce meses anteriores.

Si el análisis se limita a las empresas que forman parte de la cartera de proyectos mineros, el resultado de agosto fue todavía mayor. En ese universo, el superávit alcanzó los u$s586 millones, producto de exportaciones por u$s626 millones e importaciones por apenas u$s40 millones. El saldo representó una mejora interanual del 44,9% y quedó 15,4% por encima del promedio de los últimos 24 meses.

En el acumulado enero-agosto, esas compañías registraron un saldo positivo de u$s5.436 millones, con un crecimiento del 73,5%. Las importaciones equivalieron al 7% de las exportaciones, frente al 10,6% registrado durante los primeros ocho meses de 2025.

La relación fue todavía más baja entre los proyectos metalíferos, que incluyen oro, plata, cobre y plomo. En agosto, sus importaciones representaron apenas el 3% de sus exportaciones y el ratio fue del 3,3% en el acumulado anual. Para el litio, en cambio, la proporción alcanzó el 16,3% mensual y el 17,9% entre enero y agosto, debido a la combinación de operaciones en producción, ampliaciones y cinco proyectos que se encontraban en construcción.

La composición de las exportaciones también mostró una marcada concentración. Los minerales metalíferos representaron el 73,5% de las ventas externas de agosto, con u$s480 millones y una suba interanual del 29,1%. El litio aportó u$s157 millones, equivalentes al 24,1% del total, y registró un crecimiento del 134,2%.

Por producto, el oro encabezó las ventas con u$s403,8 millones y una participación del 61,9%, seguido por el litio, con u$s157,1 millones, y la plata, con u$s64,1 millones. En conjunto, esos tres productos explicaron el 95,8% de las exportaciones mineras del mes.

Durante los primeros ocho meses, el litio acumuló exportaciones por u$s1.467 millones, con un incremento interanual del 190,5%. El oro y la plata, por su parte, reunieron u$s4.349 millones. En el caso del oro, el aumento del valor exportado se produjo pese a una disminución de las cantidades físicas enviadas al exterior, mientras que el litio combinó una suba del valor con mayores volúmenes.

El comercio exterior minero mantuvo además una fuerte concentración territorial. Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca explicaron el 97,4% de las exportaciones del sector en agosto y el 98,1% en el acumulado anual. En esas cinco provincias, la minería representó el 84,2% de las ventas externas conjuntas entre enero y agosto.

Del lado de las compras externas, las importaciones mineras de agosto bajaron 8,7% interanual y totalizaron u$s109 millones. Los minerales metalíferos concentraron el 71,3% de ese monto, mientras que los no metalíferos representaron el 25,6%. Las rocas de aplicación, en tanto, registraron una baja vinculada al menor nivel de actividad de la construcción.

El resultado general dejó así una brecha significativa entre las ventas y las compras externas del sector. Ese comportamiento permitió ampliar el superávit comercial minero durante agosto y consolidar el saldo positivo acumulado en los primeros ocho meses de 2026.