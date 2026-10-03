Más de 4.000 personas ya se inscribieron para la nueva subasta de bienes incautados en Santa Fe

La Provincia de Santa Fe se prepara para llevar adelante una nueva subasta de bienes que fueron incautados en el marco de causas vinculadas con delitos. El remate se realizará el próximo 16 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y ya despertó un importante interés a nivel nacional.

Hasta la tarde del viernes, 4.239 personas de distintos puntos del país habían completado su inscripción para participar de la subasta.

El registro es un requisito obligatorio para quienes quieran acceder al remate y permanecerá habilitado hasta el 8 de octubre a través de la plataforma oficial de la Provincia.

La jornada será la sexta subasta de este tipo realizada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. En esta oportunidad estarán disponibles 224 lotes, correspondientes a bienes recuperados por el Estado en procedimientos vinculados con el delito.

Una modalidad que ya recaudó más de $5.000 millones

Las cinco subastas anteriores organizadas por la Provincia permitieron obtener una recaudación superior a los $5.000 millones.

El nivel de participación también se mantuvo elevado en los distintos remates. En la subasta anterior se habían registrado 5.411 personas provenientes de diferentes localidades del país.

La nueva convocatoria volverá a poner a disposición una importante cantidad de bienes y permitirá al Estado transformar parte de los activos recuperados en recursos mediante un proceso abierto de comercialización.

La inscripción continuará disponible hasta el miércoles 8 de octubre, mientras que el remate se concretará el jueves 16 en la Estación Belgrano de la capital provincial.