Escándalo en Portugal: aparecieron carteles contra Jorge Jesús y crece la expectativa por el regreso de Cristiano Ronaldo

La Fecha FIFA quedó marcada por la tensión en la Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo como uno de los grandes protagonistas. El máximo goleador histórico del fútbol de selecciones abandonó la concentración del equipo luego de un cortocircuito con el flamante entrenador Jorge Jesús.

Ronaldo fue titular en el primer encuentro de Portugal frente a Gales, pero luego permaneció en el banco ante Noruega. El delantero realizó trabajos precompetitivos durante aproximadamente media hora, aunque finalmente no ingresó al partido.

Desde el entorno del futbolista cuestionaron duramente la decisión del entrenador y aseguraron que Jorge Jesús habría actuado de manera "traicionera", debido a que sus declaraciones públicas no habrían coincidido con lo conversado previamente en privado con el capitán portugués.

En medio de ese escenario, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración y viajó a Madrid, justo antes del encuentro en el que Portugal se impuso ante Dinamarca en Copenhague.

Su salida generó incertidumbre sobre la continuidad del delantero en el seleccionado, aunque desde la Federación Portuguesa de Fútbol ya comenzaron a trabajar para intentar recomponer la relación.

Aparecieron carteles en apoyo a Cristiano Ronaldo

La tensión volvió a quedar expuesta con la aparición de carteles en el municipio de Oeiras, en la región de Lisboa, en respaldo a Cristiano Ronaldo y con críticas dirigidas contra Jorge Jesús.

Uno de los mensajes fue colocado en las inmediaciones de la Cidade do Futebol, el complejo deportivo que funciona como sede de la Federación Portuguesa de Fútbol.

"Gracias Cristiano Ronaldo por todo lo que hiciste por Portugal, serás siempre nuestro capitán", decía el cartel, que también incluía un mensaje dirigido al entrenador: "No está a la altura".

Ante la aparición del mensaje, empleados de la municipalidad de Oeiras trabajaron para retirar el cartel instalado cerca del predio donde habitualmente se concentra la selección portuguesa.

La situación reflejó el clima de tensión generado alrededor del equipo después del conflicto entre el histórico capitán y el nuevo entrenador.

La Federación busca recomponer la relación

Mientras el futuro de Cristiano Ronaldo en la selección continúa siendo una incógnita, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, habría comenzado gestiones para intentar acercar posiciones entre el delantero y Jorge Jesús.

Según informó el medio portugués Record, las conversaciones ya comenzaron y el objetivo sería mantener abierta la posibilidad de que Ronaldo continúe vinculado al seleccionado.

El delantero, que está próximo a cumplir 42 años, es una de las grandes figuras de la historia del fútbol portugués y fue protagonista de los principales logros internacionales de la selección.

Ahora, Portugal deberá definir cómo continúa la relación entre su máximo referente y el nuevo entrenador, mientras crece la expectativa por saber si Cristiano Ronaldo tendrá una última participación internacional con la camiseta de su país.