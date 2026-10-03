Nueva sanción para Franco Colapinto: largará desde el fondo en el GP de Bahréin

El piloto argentino Franco Colapinto afrontará un fin de semana complicado en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, luego de recibir una nueva sanción que lo obligará a perder 10 posiciones en la grilla de partida. A esa penalización se suma el castigo de cinco puestos que arrastra desde el Gran Premio de Bakú, por el accidente que protagonizó junto a Pierre Gasly y Lando Norris.

De esta manera, el piloto de Alpine acumula una penalización de 15 lugares y deberá largar prácticamente desde el fondo de la parrilla el próximo domingo.

La estrategia de Alpine con el motor de Colapinto

La escudería francesa decidió aprovechar la sanción que ya tenía Colapinto para realizar un cambio de unidad de potencia. El equipo colocó la quinta unidad V6 de Mercedes de la temporada, superando el límite de cuatro motores permitido por el reglamento.

La estrategia de Alpine apunta a cumplir las penalizaciones en un mismo fin de semana y evitar mayores consecuencias en las próximas carreras. Con cinco puestos que ya debía perder por la sanción anterior, el cambio de motor agregó otros diez lugares a su penalización.

En este contexto, Colapinto encaró las prácticas libres con un programa diferente al de varios de sus rivales. El argentino realizó buena parte de las sesiones con alta carga de combustible, con el objetivo de trabajar principalmente en el ritmo de carrera y en la puesta a punto del monoplaza para el domingo.

Qué dijo Colapinto después de las prácticas

Tras completar las dos primeras sesiones, el piloto argentino explicó que el equipo priorizó la preparación para la carrera por encima de la clasificación.

"Creo que hoy tuvimos muchos aprendizajes. Estuvimos girando mucho con alta carga de combustible. Nos estamos enfocando plenamente en el ritmo de carrera para el domingo y en tratar de tener el mejor ritmo posible para avanzar", señaló Colapinto.

Además, destacó las dificultades que genera el intenso calor y explicó cuál será el principal objetivo de Alpine para la competencia.

"El principal foco ha sido la carrera de este fin de semana y, además, con el calor muy intenso es complicado, pero creo que estamos muy enfocados en hacer que el coche sea un poco más fuerte para la carrera", sostuvo.

Charles Leclerc dominó la FP2

En la segunda sesión de entrenamientos, Charles Leclerc, de Ferrari, marcó el mejor tiempo con una vuelta de 1m37s528. Detrás quedaron Isack Hadjar, a 99 milésimas, y Lando Norris.

Sin embargo, el tiempo más rápido de la jornada quedó en manos de Max Verstappen, quien durante la FP1 registró 1m37s520.

Por su parte, Colapinto terminó en el puesto 22 en la FP2, con el registro más lento de la sesión, aunque su programa de trabajo estuvo condicionado por la decisión de utilizar una mayor carga de combustible.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró mejorar entre ambas sesiones y finalizó décimo en la FP2 con un tiempo de 1m38s588.

Con la sanción de 15 posiciones ya confirmada, Colapinto tendrá por delante una carrera en la que deberá avanzar desde las últimas posiciones para intentar acercarse a la zona de puntos.