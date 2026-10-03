Se destrabó el conflicto: cuándo llega Burkina Faso para enfrentar a la Selección Argentina

La llegada de Burkina Faso a la Argentina para disputar el amistoso ante la Selección estuvo en duda durante las últimas horas por un conflicto relacionado con la logística del viaje. El periodista francés Romain Molina informó que los futbolistas africanos habían manifestado su malestar por las condiciones previstas para trasladarse desde Marruecos hasta Buenos Aires.

Según la información difundida por Molina, los jugadores cuestionaron la organización del viaje y se habrían negado a completar los entrenamientos previstos ante la posibilidad de tener que trasladarse en un vuelo comercial.

La situación generó preocupación debido a la cercanía del partido, programado para este sábado a las 21 en el estadio Monumental.

Burkina Faso finalmente viajará a la Argentina

Luego de varias gestiones, la situación comenzó a destrabarse. Según informó Molina, intervinieron directamente la ministra de Deportes, Juventud y Empleo de Burkina Faso, el presidente de la Federación de Fútbol y el embajador del país en Marruecos.

Finalmente, el plantel aceptó continuar con el viaje hacia Buenos Aires. El vuelo chárter desde Casablanca tenía previsto partir a las 22.30, hora local, y aterrizar en la Argentina durante la mañana del sábado.

De esta manera, la delegación africana llegaría al país apenas unas horas antes del encuentro ante la Selección Argentina.

Qué había ocurrido con el viaje de Burkina Faso

El inconveniente se originó luego de que se cancelara el vuelo que estaba previsto inicialmente para trasladar a la delegación.

Ante esta situación, la organización puso a disposición del seleccionado africano un vuelo chárter de última hora. Sin embargo, según la información difundida por Molina, algunos referentes del plantel mostraron nuevamente su disconformidad con las condiciones del traslado.

El periodista francés también había informado que el ministro de Deportes de Burkina Faso se trasladó de urgencia a Marruecos, donde se encontraba concentrado el equipo, para intervenir en las negociaciones.

El comunicado oficial de la Federación de Burkina Faso

La Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) confirmó que el viaje de la selección sufrió una interrupción debido a la cancelación del vuelo originalmente previsto.

En un comunicado, la entidad explicó que la cancelación fue realizada por el proveedor del servicio aéreo y que esto obligó a reorganizar el traslado de toda la delegación.

“Desde que ocurrió el incidente, el Ministerio encargado de los deportes, la federación y la embajada se han movilizado para encontrar, lo antes posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje a Buenos Aires”, señaló la Federación.

La FBF indicó además que se analizaron distintas alternativas para concretar el viaje, aunque las limitaciones vinculadas al tiempo de traslado generaron dudas entre los jugadores.

Las autoridades intervinieron para garantizar el viaje

Frente al escenario planteado, la Federación confirmó que distintas autoridades de Burkina Faso participaron personalmente de las gestiones.

Entre ellas estuvieron Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, ministra de Deportes, Juventud y Empleo; Oumarou Sawadogo, presidente de la Federación de Fútbol de Burkina Faso; y Mamadou Coulibaly, embajador de Burkina Faso en Marruecos.

El objetivo de las autoridades fue destrabar la situación y garantizar la llegada del plantel a Buenos Aires para disputar el amistoso internacional.

La Federación también agradeció el apoyo de los hinchas y aseguró que comunicaría cualquier novedad relevante respecto del traslado.

Así, después de varias horas de incertidumbre, Burkina Faso finalmente se encamina a la Argentina para enfrentar a la Selección este sábado a las 21 en el Monumental.