Santa Fe ya analiza un calendario electoral para 2027 con PASO en abril y generales en junio

El Gobierno de Santa Fe ya trabaja con un posible cronograma electoral para 2027, que contempla elecciones primarias en abril y comicios generales en junio. El esquema también establecería un cierre de listas para febrero, lo que obligaría a los distintos espacios políticos a acelerar las negociaciones y definiciones.

De acuerdo con el calendario que se analiza en el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro, las PASO se realizarían el 18 de abril de 2027, mientras que las elecciones generales tendrían lugar el 13 de junio. El cierre de listas quedaría fijado para el 12 de febrero.

Si finalmente se confirma este esquema, Santa Fe sería una de las primeras provincias en concurrir a las urnas durante el próximo año.

Un cronograma similar al de 2025

La propuesta toma como referencia el calendario utilizado en Santa Fe durante 2025, cuando se eligieron convencionales constituyentes y concejales.

En aquella oportunidad, el cierre de listas se produjo el 7 de febrero, las elecciones primarias se realizaron el 13 de abril y los comicios generales tuvieron lugar el 29 de junio.

Para 2027, la principal diferencia sería el adelantamiento de las elecciones generales, que pasarían a realizarse a mediados de junio.

La estrategia de separar la elección provincial

Uno de los objetivos que se atribuyen al esquema es mantener la elección santafesina lo más alejada posible del calendario electoral nacional.

La intención dentro del oficialismo provincial es que la discusión electoral quede concentrada en la gestión de la provincia y que los debates nacionales tengan una menor incidencia sobre el resultado local.

“Que se plebiscite la gestión provincial y nada más”, es el planteo que circula dentro de sectores de la Casa Gris.

Con un cierre de listas previsto para febrero y las primarias apenas dos meses después, los distintos partidos y alianzas tendrían un margen acotado para definir candidaturas, establecer acuerdos y ordenar sus estructuras territoriales.

El calendario todavía debe ser confirmado formalmente, pero el esquema ya comenzó a ser analizado en el oficialismo santafesino como una de las alternativas posibles para organizar las elecciones de 2027.