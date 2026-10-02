El Gobierno apelará ante la Corte por la conducción de UTHGRA

El Gobierno prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema por la conducción nacional de UTHGRA.

La Secretaría de Trabajo cuestiona la certificación provisoria otorgada a la conducción encabezada por Luis Barrionuevo.

La lista Gris/Naranja, liderada por Dante Camaño, denunció presuntas irregularidades en la integración de la Sala VI.

La oposición cuestionó que Carlos Pose no participara de la votación y que Gabriela Vázquez interviniera en la resolución.

También fueron objetados antecedentes y actuaciones previas de los camaristas que participaron del fallo.

La disputa judicial podría llegar a la Corte Suprema y mantiene abierta la controversia sobre la conducción y el patrimonio de UTHGRA.

La disputa por la conducción nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) ingresó en una nueva etapa judicial. El Gobierno prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de impedir que se certifiquen las autoridades surgidas de las elecciones sindicales realizadas en diciembre pasado, en las que se impuso la lista encabezada por Luis Barrionuevo.

La presentación será impulsada por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, luego de que la administración de Javier Milei resolviera llevar hasta la última instancia los conflictos judiciales derivados de decisiones administrativas que son cuestionadas por los tribunales. En este caso, el planteo buscará revertir el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que convalidó provisoriamente la conducción nacional de Barrionuevo y ordenó emitir el correspondiente certificado de autoridades.

La decisión del Gobierno se produce en un contexto de fuerte deterioro de la relación política entre Milei y el histórico dirigente gastronómico. Ambos habían alcanzado un entendimiento durante 2023, cuando Barrionuevo había comprometido el aporte de fiscales de su sindicato para las elecciones nacionales que llevaron a Milei a la Presidencia. Sin embargo, desde La Libertad Avanza cuestionaron posteriormente el cumplimiento de ese compromiso.

La ruptura se profundizó cuando Barrionuevo tomó distancia del Gobierno a raíz del acuerdo electoral alcanzado entre Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Desde entonces, el enfrentamiento político se trasladó también al escenario sindical y judicial, particularmente en torno a la legitimidad de las autoridades de UTHGRA.

La resolución de la Sala VI es cuestionada además por la lista Gris/Naranja, encabezada por Dante Camaño, ex cuñado de Barrionuevo y dirigente de la Seccional Capital de Gastronómicos. Los representantes de ese sector plantearon presuntas irregularidades en el trámite del expediente y cuestionaron la rapidez con la que fue dictada la sentencia, al considerar que esa dinámica pudo haber impedido la presentación de recusaciones contra los magistrados intervinientes.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la integración del tribunal. Según el planteo opositor, la notificación oficial establecía que debían intervenir los camaristas Carlos Pose y Marina Pisacco, mientras que Gabriela Vázquez sólo debía incorporarse en caso de existir una disidencia. Sin embargo, la sentencia terminó siendo firmada por Pisacco y Vázquez, sin que Pose emitiera su voto ni apareciera una explicación formal respecto de su apartamiento.

La oposición sostiene que esa modificación en la integración del tribunal no habría tenido una justificación suficiente y que la incorporación de Vázquez resultó particularmente relevante para el resultado de la resolución. También puso bajo cuestionamiento los antecedentes de los magistrados que intervinieron en distintas instancias del conflicto sindical.

Respecto de Pose, los representantes de la lista Gris/Naranja señalaron que había dictado previamente resoluciones favorables al sector de Barrionuevo en causas vinculadas con la interna de UTHGRA. Según la denuncia, esos antecedentes incluyeron el rechazo de planteos de la oposición y la convalidación de actuaciones de la junta electoral oficialista, circunstancias que, a criterio de ese sector, podían generar dudas sobre la imparcialidad frente a la nueva controversia.

En relación con Vázquez, la oposición recordó que la camarista se había excusado anteriormente en el expediente paralelo conocido como “Sasprizza”, relacionado con el mismo conflicto, al considerar que existía una situación de prejuzgamiento. Por eso, cuestionaron que posteriormente participara en la nueva resolución favorable a Barrionuevo sin explicar qué circunstancias habían modificado aquella situación.

También fue cuestionada la actuación de Pisacco, a quien la lista opositora acusó de aplicar criterios diferentes según el planteo procesal. Según ese sector, la camarista habría actuado con rapidez frente a medidas cautelares favorables al barrionuevismo, mientras que habría demorado recursos destinados a revisar la validez de las elecciones sindicales.

Con estos cuestionamientos como trasfondo, el conflicto por la conducción de UTHGRA avanza hacia una eventual intervención de la Corte Suprema. El recurso que prepara el Gobierno buscará mantener abierta la controversia sobre la certificación de autoridades, mientras la oposición sindical procura que se revise la validez del procedimiento judicial que permitió la convalidación provisoria de la conducción encabezada por Barrionuevo.