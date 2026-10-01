El Cine Belgrano estrena "Digger"

El Cine Teatro Municipal propone para este fin de semana, una de las películas más esperadas de lo que queda del año para disfrutar en pantalla grande, que llega en estreno simultáneo con las salas del país.



Se trata de la nueva sátira del aclamado director mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador de cuatro premios Oscar (Birdman, El renacido).



El filme sigue a un excéntrico y poderoso magnate petrolero llamado Digger Rockwell (interpretado por Tom Cruise), que provoca una catástrofe ambiental y global de proporciones épicas.



Por ignorar advertencias sobre sus operaciones, las acciones de su empresa desencadenan un caos ecológico masivo que pone en riesgo a la humanidad.



En lugar de aceptar el colapso, Rockwell emprende una cruzada frenética y delirante para demostrar que él es el gran salvador del mundo.



El elenco se completa con figuras como John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons y Riz Ahmed.



Se proyectará desde el sábado 3 al martes 6 de octubre a las 21:30, subtitulada. Tiene una duración de 146 minutos y su calificación es SP (supervisión parental). La entrada general es de $7500.



"La isla olvidada"

Continúa la nueva película animada de DreamWorks, dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado (El gato con botas 2) y ambientada en Filipinas.



"La isla olvidada" sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados.



Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas.



Se podrá ver desde el sábado 3 al martes 6 de octubre a las 18:00, doblada y en 2D. Tiene una duración de 98 minutos y está dirigida a público general. La entrada general tiene un valor de $7500.



Espacio INCAA

En el segmento destinado al cine nacional se estrena "Pepita, La Pistolera", con dirección de Lucía Puenzo y las actuaciones de Luisana Lopilato, Alberto Ajaka, Charo López, Claudio Tolcachir, Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Esteban Bigliardi y Gustavo Bassani.



Este trhiller está Basado en la vida de Margarita Di Tullio, la llamada "reina del hampa marplatense".



Mar del Plata, 1985. En pleno invierno, Margarita Di Tullio, trabajadora sexual y embarazada, se enfrenta a las mafias, a la policía corrupta y a las redes de explotación que dominan la noche de la ciudad.



En un entorno atravesado por la violencia, decide levantar un negocio clandestino propio, pensado para proteger a las mujeres que trabajan en la calle y sostenido a fuerza de armas y de lealtades.



Se podrá ver por Espacio INCAA desde el sábado 3 al martes 6 de octubre a las 19:45. Tiene una duración de 106 minutos y es calificación R17. La entrada general es de $5000 y descuento a jubilados y estudiantes $2500.



*"El Explorador"*

El viernes 2 de octubre no habrá proyecciones de cine por la función teatral del espectáculo "El explorador" que se llevará a cabo a las 18:30.



En esta oportunidad, nos invita a emprender un viaje lleno de aventuras, música y emoción, recorriendo distintas historias y momentos a través de canciones súper conocidas que harán cantar y bailar a toda la familia.



Será un recorrido especial para despertar ese niño interior que todos llevamos dentro, combinando humor, ternura y enseñanzas en un show dinámico y participativo.



Las entradas se pueden adquirir por Platea Vip o de manera presencial en Faber Libros (Saavedra 52). PLATEA VIP (Fila 1 a 12): $29.000, PLATEA PREFERENCIAL (Fila 13 a 25): $23.000 y PULLMAN (Arriba): $18.000.



Promociones

Las entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, que sean adquiridas con tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA, tendrán un descuento del 50%.



Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.



Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.