Nico Paz, señalado como uno de los sucesores de Messi, brilló con gol y asistencia ante Bolivia

La Selección Argentina venció 4-0 a Bolivia en Córdoba y una de las actuaciones que dejó buenas sensaciones fue la de Nico Paz. El mediocampista de 22 años fue titular y aprovechó la oportunidad para volver a demostrar su capacidad ofensiva con un gol y una asistencia.

Paz marcó el segundo tanto de la Albiceleste después de recibir un pase filtrado de Exequiel Palacios. El zurdo ingresó al área y resolvió con mucha categoría: pinchó la pelota por encima de la salida de Vizcarra para ampliar la ventaja.

Más tarde, volvió a ser protagonista en el tercer gol. Ejecutó el tiro libre que Cuti Romero conectó de cabeza para establecer el 3-0 parcial.

Nico Paz, una alternativa ante la ausencia de Messi

La ausencia de Lionel Messi abre espacio para que otros futbolistas asuman mayor protagonismo en el ataque argentino, y Paz volvió a aprovechar su oportunidad.

El mediocampista viene desarrollando esta faceta ofensiva con buenos números en el Como de Italia, donde disputa su tercera temporada en la Serie A. En su primer año registró 6 goles y 8 asistencias, mientras que en la segunda temporada alcanzó 13 tantos y 7 asistencias.

Ante Bolivia, Paz disputó su duodécimo partido con la Selección Argentina y consiguió su segundo gol con la camiseta albiceleste.

Durante el encuentro se movió principalmente como enlace por el centro, aunque también tuvo participación por las bandas. Por izquierda encontró mayor comodidad, pero también se asoció por el sector derecho.

Una nueva alternativa para la Selección

Paz formó parte de una ofensiva encabezada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez y volvió a mostrar que puede convertirse en una alternativa importante para el equipo de Lionel Scaloni.

Con apenas 22 años, el futbolista continúa sumando experiencia con la Selección y busca consolidarse dentro de un plantel que atraviesa una etapa de renovación tras la salida de algunos de sus históricos referentes.