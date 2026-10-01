Tributaria 2027: moratoria para deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2026

RESUMEN

La Municipalidad de Rafaela elevó al Concejo el proyecto de Ordenanza Tributaria que regirá desde el 1 de enero de 2027 , si consigue aprobación.

El Ejecutivo plantea modificaciones en distintos derechos, tasas y procedimientos vinculados con la administración tributaria municipal.

Se propone una moratoria para deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2026 , con quitas de hasta el 20% en intereses y recargos.

El actual fondo destinado al empedrado cambiaría su alcance para financiar también el mantenimiento de toda la red vial municipal .

El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo y deberá ser analizado por los concejales antes de su eventual aprobación.

La Municipalidad de Rafaela formalizó ante el Concejo Municipal el proyecto de Ordenanza Tributaria correspondiente al ejercicio 2027, una iniciativa que, de ser aprobada, comenzará a regir a partir del 1 de enero del próximo año.

La presentación estuvo a cargo de la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, quien explicó que la elaboración del proyecto estuvo enfocada principalmente en actualizar cuestiones jurídicas, incorporar cambios normativos y adecuar determinados derechos y tasas a las necesidades que plantea actualmente la prestación de los servicios municipales.

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el esquema tributario mantendrá su estructura general, aunque incorpora algunas modificaciones. Entre ellas aparecen las disposiciones relacionadas con las Áreas de Desarrollo Prioritario, creadas mediante normativa específica, y una mayor precisión sobre los servicios municipales incluidos dentro del Derecho de Registro e Inspección (DREI).

Otro de los cambios planteados es la incorporación del domicilio fiscal electrónico obligatorio, una herramienta que apunta a modernizar y agilizar las comunicaciones entre el municipio y los contribuyentes.

Una nueva oportunidad para regularizar deudas

El proyecto también contempla un mecanismo de regularización para aquellos contribuyentes que mantengan deudas tributarias municipales vencidas al 31 de diciembre de 2026.

La propuesta establece que esas obligaciones, incluso cuando ya se encuentren bajo gestión judicial, puedan acceder a una reducción de hasta el 20% sobre intereses y recargos, siempre que se opte por el pago contado o por planes de financiación de hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas.

El beneficio alcanzaría además a las multas tributarias, estableciendo una reducción sobre el monto adeudado en ese concepto.

La iniciativa incluye, a su vez, modificaciones puntuales en los derechos de cementerio, el tratamiento de residuos especiales y los valores relacionados con los servicios de desmalezado y limpieza de terrenos e inmuebles.

En el caso del régimen simplificado del DREI, el Ejecutivo propone incorporar una nueva condición para quienes pretendan empadronarse: no registrar deuda vencida y exigible.

El empedrado deja paso a un fondo para toda la red vial

Uno de los puntos que seguramente concentrará parte de la discusión en el Concejo es el relacionado con el financiamiento del mantenimiento de las calles.

El Ejecutivo propone modificar el actual Fondo para la Conservación del Empedrado, que pasaría a denominarse Fondo para el Empedrado y Mantenimiento de la Red Vial Municipal.

El cambio no es solamente de nombre. La intención planteada por el municipio es ampliar el destino de esos recursos para que puedan utilizarse en la conservación y mantenimiento de la red vial de toda la ciudad, y no únicamente en los sectores de empedrado.

“Queremos instalar un fondo más amplio que no solamente abarque el empedrado, sino también la red vial completa”, explicó Bravino al presentar la propuesta.

Para determinar los aportes se mantendría el uso de las Unidades de Cuenta Municipal (UCM), con importes diferenciados de acuerdo con la categoría del inmueble.

La cuestión adquiere particular relevancia en una ciudad donde el estado de las calles y el mantenimiento de la infraestructura urbana forman parte permanente de las demandas de los vecinos. El proyecto busca, según la explicación oficial, generar una herramienta específica que permita contar con recursos destinados de manera sostenida a la conservación de la red vial.

El argumento oficial

Desde el Ejecutivo municipal sostienen que los recursos tributarios son necesarios para garantizar el funcionamiento cotidiano de los servicios que presta el Estado local.

Bravino mencionó entre ellos la recolección de residuos, limpieza, mantenimiento de espacios públicos e infraestructura urbana, además de las tareas vinculadas con la Guardia Urbana y el monitoreo de la ciudad.

También incluyó dentro de las prestaciones municipales a los jardines maternales y otros servicios destinados a la comunidad.

Ahora el proyecto comienza formalmente su recorrido por el Concejo Municipal, donde los concejales deberán analizar cada una de las modificaciones propuestas, sus alcances y el impacto que tendrán sobre los contribuyentes.

La discusión tributaria de cara a 2027 ya está abierta. Y como ocurre cada vez que el municipio modifica tasas, derechos o mecanismos de financiamiento, el punto central estará en determinar cuánto deberán aportar los contribuyentes y qué contraprestación recibirán a cambio en materia de servicios y obras.