Emiratos investiga si el ataque a Flydubai fue un atentado terrorista planificado

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos abrieron una investigación formal para determinar qué ocurrió a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai y, especialmente, si el violento ataque contra el comandante tuvo una motivación terrorista, si fue premeditado o si detrás del episodio existió algún tipo de planificación o dirección externa.

La decisión fue adoptada por el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, quien ordenó conformar un equipo especializado de la Fiscalía Pública para investigar el incidente ocurrido durante el vuelo que había partido desde Dubái con destino a Tel Aviv y que terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

El fiscal ordenó reunir toda la información y las pruebas disponibles para establecer las circunstancias y los motivos del ataque y, particularmente, verificar si estuvo relacionado con alguna actividad o finalidad terrorista, o si existió una planificación previa o una dirección detrás del hecho.

La investigación se desarrolla en coordinación con la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos y otros organismos competentes. Las autoridades emiratíes también remarcaron que la legislación del país resulta aplicable al caso debido a que la aeronave está registrada en Emiratos y opera bajo su bandera.

El episodio ocurrió cuando el avión llevaba 174 personas a bordo. Durante el vuelo, uno de los pilotos atacó con un arma blanca al comandante, provocando una situación de extrema gravedad dentro de la cabina. El avión comenzó entonces un descenso abrupto desde aproximadamente 33.000 pies hasta unos 17.000 pies en alrededor de un minuto.

La situación pudo ser controlada después de que el comandante, pese a encontrarse herido, consiguiera abrir la puerta de la cabina. Varios pasajeros y miembros de la tripulación ingresaron entonces al cockpit y lograron reducir al atacante. Otros pilotos que viajaban a bordo ayudaron posteriormente a recuperar el control de la aeronave.

El avión fue desviado hacia Arabia Saudita y aterrizó en el aeropuerto de Tabuk. Los pasajeros fueron trasladados posteriormente a Israel en otra aeronave.

La identidad y los antecedentes del atacante se encuentran todavía bajo investigación. Autoridades israelíes indicaron que se trata de un ciudadano de Omán, mientras que el detenido permanece bajo custodia de las autoridades saudíes.

El hecho provocó inmediatamente una investigación internacional. Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Estados Unidos y Omán aparecen vinculados, en distintos niveles, a las pesquisas destinadas a determinar qué ocurrió realmente y cuál fue el motivo del ataque.

En Israel, las autoridades de seguridad manejaron desde el primer momento la posibilidad de que se tratara de un intento deliberado de hacer caer el avión. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que uno de los pilotos apuñaló al otro y que aparentemente intentó estrellar la aeronave con todos sus ocupantes.

Sin embargo, Netanyahu también advirtió posteriormente que todavía es demasiado pronto para determinar quién estuvo detrás del episodio o si existió una conexión con Irán. Esa cautela coincide con la posición oficial de Flydubai, que sostuvo que las razones y los motivos del incidente continúan siendo desconocidos y están sujetos a una investigación formal.

La cuestión central ahora es determinar si se trató de un ataque individual o de algo mucho más grave.

No es lo mismo un enfrentamiento personal, una conducta impulsiva o un episodio protagonizado por un individuo aislado que una operación premeditada destinada a derribar un avión comercial con más de 170 personas a bordo.

Y justamente esa es una de las preguntas que Emiratos Árabes Unidos quiere responder.

La investigación deberá reconstruir minuto a minuto lo ocurrido en la cabina, analizar las comunicaciones, revisar las grabaciones disponibles, estudiar los antecedentes del atacante y examinar las cajas negras del avión. También deberá determinar si existieron contactos previos, instrucciones, cómplices o cualquier indicio que permita establecer una planificación anterior al vuelo.

Mientras tanto, Flydubai decidió suspender temporalmente sus vuelos hacia y desde Israel mientras continúa la investigación.

El episodio, que pudo terminar en una tragedia aérea de enormes dimensiones, terminó con el avión aterrizando de emergencia y sin víctimas mortales. La intervención de pasajeros y tripulantes resultó decisiva para recuperar el control de la aeronave.

Ahora comienza la parte menos visible pero probablemente más importante: descubrir por qué ocurrió el ataque y si detrás de esas cuchilladas dentro de una cabina había solamente un atacante o una operación previamente concebida.

Esa respuesta será clave para determinar si el vuelo FZ1073 fue escenario de un violento incidente individual o si el mundo estuvo frente a un atentado terrorista frustrado en pleno vuelo.

La Fiscalía de Emiratos pidió expresamente evitar especulaciones y conclusiones anticipadas mientras se reúnen y verifican las pruebas. Reuters y AP también señalan que el motivo todavía no está establecido, aunque las autoridades están examinando todas las hipótesis, incluida la terrorista.