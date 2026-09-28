Alerta en Reino Unido: cinco detenidos cerca de una base aérea utilizada por Estados Unidos

La policía británica mantiene detenidos a cinco hombres mientras investiga el hallazgo de posibles explosivos en las inmediaciones de una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ubicada en Inglaterra. Los investigadores antiterroristas buscan determinar si el operativo permitió evitar un eventual ataque y analizan una posible conexión con Irán.

Los sospechosos son ciudadanos británicos de entre 23 y 25 años y tienen domicilio en Londres. Se trata de tres hombres de 24 años, uno de 25 y otro de 23, según informó la policía antiterrorista.

Los arrestos se produjeron durante las primeras horas del domingo, luego de que las autoridades detectaran tres furgonetas en las cercanías de RAF Fairford, una instalación perteneciente al Reino Unido y utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense. La base tiene un papel estratégico y ha sido empleada durante décadas por aeronaves militares estadounidenses en distintas operaciones vinculadas con conflictos en Medio Oriente.

En un primer momento, los cinco hombres fueron detenidos por sospechas relacionadas con explosivos. Posteriormente, la investigación se amplió y quedaron bajo arresto por la presunta preparación de un acto terrorista. La legislación británica permite que permanezcan bajo custodia durante un período de hasta 14 días antes de que deban ser acusados formalmente o liberados.

Evacuación y operativo antibombas

El procedimiento generó un importante despliegue de seguridad en la zona. Durante el domingo, las autoridades ordenaron evacuar a los habitantes de 85 viviendas de Whelford, una localidad situada cerca de la base militar.

Especialistas del ejército británico en desactivación de explosivos utilizaron un robot para inspeccionar las tres furgonetas y determinar si representaban algún riesgo. Al comenzar el lunes, los residentes todavía no habían podido regresar a sus hogares y los vehículos permanecían en el lugar.

Mientras avanza la investigación, la Fuerza Aérea estadounidense señaló que su personal destinado en RAF Fairford continúa en estado de alerta. Sin embargo, evitó brindar detalles sobre las medidas específicas adoptadas para reforzar la seguridad de la instalación por razones operativas.

La embajada de Estados Unidos en Londres también emitió una advertencia dirigida a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en territorio británico, a quienes recomendó mantenerse atentos y extremar las precauciones relacionadas con su seguridad personal.

Las autoridades continúan trabajando para establecer el origen y el objetivo de los presuntos explosivos, además de determinar si existe una vinculación concreta entre los detenidos, el material encontrado y una eventual amenaza terrorista.