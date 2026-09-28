Pullaro y La Libertad Avanza exploran un acuerdo electoral para 2027 en Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro y dirigentes de La Libertad Avanza avanzan en conversaciones de cara a las elecciones de 2027 en Santa Fe, con distintas alternativas sobre la mesa. Aunque todavía no existe un acuerdo cerrado, desde ambos espacios admiten que hay diálogo y que el escenario podría derivar en algún tipo de entendimiento electoral.

La discusión pasa por definir hasta dónde llegará ese acercamiento y qué formato podría adoptar. Entre las opciones que se analizan aparecen acuerdos puntuales, candidaturas con menor nivel de confrontación y una eventual coordinación entre ambas fuerzas en determinados distritos.

El objetivo que comparten los sectores que participan de las conversaciones es evitar una dispersión del voto no peronista que pueda favorecer al justicialismo. Las definiciones, según las señales que circulan entre dirigentes de ambos espacios, podrían comenzar a tomar forma hacia fin de año y consolidarse durante los primeros meses de 2027.

El vínculo entre Pullaro y el Gobierno nacional

El acercamiento entre el gobierno santafesino y la administración nacional también tuvo distintos capítulos durante los últimos meses. La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió un nuevo canal de diálogo institucional y político con la Casa Rosada.

Pullaro, además, manifestó su respaldo a la suspensión de las PASO a nivel nacional, aunque sostiene una posición diferente respecto del mecanismo electoral en Santa Fe. El gobernador considera que las primarias pueden resultar útiles dentro de la provincia, mientras acompaña la iniciativa nacional impulsada por La Libertad Avanza.

Ese posicionamiento es observado como uno de los puntos que podrían facilitar futuros entendimientos. De todos modos, todavía quedan por definir cuestiones centrales, entre ellas el esquema de candidaturas y el alcance territorial que tendría una eventual coordinación.

Rosario, el principal foco de atención

Rosario aparece como uno de los escenarios más relevantes dentro de las conversaciones. La posibilidad de que las fuerzas no peronistas concurran divididas genera preocupación entre los sectores que buscan evitar una ventaja para el peronismo.

Juan Monteverde se perfila como uno de los dirigentes con aspiraciones competitivas dentro de ese espacio. Frente a ese escenario, tanto el oficialismo provincial como los libertarios analizan distintas alternativas para evitar una fragmentación que modifique el equilibrio electoral de la ciudad.

En ese contexto también aparece Juan Pedro Aleart, quien obtuvo un importante caudal de votos para el espacio libertario en 2025 y es mencionado entre las figuras que podrían tener un papel en la construcción electoral hacia 2027. Sin embargo, todavía no está definido si su futuro estará vinculado con una candidatura ejecutiva o con una postulación legislativa.

La situación de Pablo Javkin y sus eventuales planes para 2027 constituye otro de los interrogantes que pueden modificar el escenario de Rosario.

Diferentes alternativas sobre la mesa

Dentro de Unidos también surgieron voces favorables a una coordinación con La Libertad Avanza. Julián Galdeano planteó públicamente la posibilidad de establecer acuerdos para las elecciones municipales, sumándose a un debate que atraviesa a distintos sectores de la política santafesina.

Una de las alternativas que se analiza contempla que el espacio libertario concentre sus esfuerzos en las candidaturas legislativas y en los concejos municipales, mientras se establecen acuerdos con Unidos para determinadas categorías ejecutivas.

No obstante, se trata todavía de hipótesis en discusión. También resta determinar si habrá alianzas formales, acuerdos distrito por distrito o una estrategia común más amplia.

Las definiciones comenzarán a adquirir mayor precisión durante los próximos meses. En Santa Fe, el cierre de listas previsto para febrero de 2027 será una instancia determinante para conocer finalmente qué camino adoptarán Pullaro, Unidos y La Libertad Avanza.