Milei aventaja a Kicillof en los distritos clave

Milei superó a Kicillof en imagen positiva en 13 de las 24 jurisdicciones relevadas.

Kicillof se impuso en Buenos Aires, el distrito con mayor peso electoral del país.

Córdoba y Mendoza fueron las provincias con mejores registros de imagen positiva para Milei.

Santiago del Estero y Formosa concentraron los mayores niveles de aceptación para Kicillof.

En CABA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, Milei obtuvo diferencias importantes sobre el gobernador bonaerense.

La encuesta refleja niveles de aceptación territorial que no equivalen necesariamente a intención de voto para 2027.

Una encuesta de opinión pública realizada en las 24 jurisdicciones del país mostró un escenario territorial dividido entre Javier Milei y Axel Kicillof, aunque con una diferencia relevante a favor del Presidente en varios de los distritos de mayor peso electoral. Según la medición de CB Global Data, Milei obtuvo una imagen positiva superior a la del gobernador bonaerense en 13 provincias, mientras que Kicillof se impuso en las 11 restantes.

El dato adquiere particular relevancia al observar los principales distritos del padrón nacional. Kicillof mantiene una ventaja sobre Milei en la provincia de Buenos Aires, que concentra cerca del 37% de los electores del país. Sin embargo, el Presidente presenta diferencias considerables en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, las cuatro jurisdicciones que siguen en importancia electoral a Buenos Aires. En conjunto, los cinco distritos representan alrededor del 64% del padrón nacional.

La medición fue realizada entre el 14 y el 18 de septiembre y reunió 24.570 casos, distribuidos entre 880 y 1.189 encuestados por provincia, en promedio. El estudio contempló tanto la imagen positiva como la negativa de ambos dirigentes y permitió observar diferencias marcadas según la provincia y el perfil político de cada territorio.

En el caso de Milei, la encuesta registró una imagen negativa superior al 50% en casi todas las jurisdicciones. Las excepciones más favorables aparecieron en Mendoza y Córdoba, donde alcanzó una imagen positiva de 53,7% y 52,5%, respectivamente. También obtuvo registros elevados en Neuquén, con 46,2%; Salta, con 41,3%; Santa Fe, con 40,5%; San Luis, con 39%; CABA, con 38,2%; y Chubut, con 37,5%.

Los resultados más bajos del Presidente se ubicaron en Santiago del Estero, con 20,2% de imagen positiva; Formosa, con 21,8%; y Tierra del Fuego, con 30%. El relevamiento señala además una coincidencia entre los niveles de aceptación y el perfil político de los gobernadores de cada distrito.

Kicillof mostró un comportamiento territorial diferente. Sus mejores registros aparecieron precisamente en algunas de las provincias donde Milei obtuvo sus niveles más bajos. Santiago del Estero encabezó la medición para el gobernador bonaerense, con 52,8% de imagen positiva, seguido por Formosa, con 44,8%. Buenos Aires quedó en tercer lugar, con 43,4%, seguida por Tucumán, San Luis, Catamarca, Tierra del Fuego y Chaco.

El contraste se hizo particularmente visible en Córdoba y Mendoza, donde Kicillof registró sus niveles más bajos de aceptación: 19% y 20,8%, respectivamente. En esos mismos distritos, Milei alcanzó sus mejores resultados.

En la comparación directa, Milei superó a Kicillof en CABA por 38,2% contra 28,1%; en Córdoba, por 52,5% contra 19%; en Mendoza, por 53,7% contra 20,8%; y en Santa Fe, por 40,5% contra 27%. En Buenos Aires, en cambio, Kicillof se impuso por 43,4% contra 34,5%.

El gobernador también quedó por encima del Presidente en Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. En Catamarca y Tucumán, la diferencia fue reducida y se produjo en provincias gobernadas por dirigentes peronistas que durante los últimos años mantuvieron vínculos políticos con la administración nacional.

El relevamiento ofrece así una fotografía de la aceptación territorial de ambos dirigentes, en un momento en que comienzan a definirse estrategias y alineamientos de cara a las elecciones de 2027. La propia encuesta advierte que los niveles de imagen no necesariamente se traducen de manera directa en intención de voto.