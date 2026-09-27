Galmarini cuestionó a Milei y pidió fortalecer al peronismo

Malena Galmarini cuestionó el rumbo económico implementado por el Gobierno de Javier Milei.

La senadora sostuvo que las medidas oficiales afectan especialmente a sectores vulnerables.

Comparó el ajuste actual con las dificultades fiscales registradas durante la gestión de Alberto Fernández.

Galmarini afirmó que Sergio Massa trabaja para sostener y ampliar la unidad del peronismo.

La dirigente planteó la necesidad de construir un proyecto de país alternativo al modelo vigente.

También reclamó una posición más firme del peronismo frente al Fondo Monetario Internacional.

La senadora de la provincia de Buenos Aires, Malena Galmarini, cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión responden a los lineamientos que el oficialismo había planteado durante la campaña electoral. En ese marco, señaló que distintos sectores de la sociedad atraviesan dificultades como consecuencia del rumbo económico y apuntó especialmente contra el impacto sobre los sectores más vulnerables.

Durante una entrevista televisiva, Galmarini sostuvo que el Gobierno llevó adelante aquello que había anunciado antes de asumir y consideró que una parte de la sociedad no dimensionó inicialmente el alcance de esas propuestas. “Esto es lo que vinieron a buscar. O sea, no mintieron”, afirmó la dirigente, al referirse al contraste entre las promesas electorales y las medidas adoptadas posteriormente.

En su análisis, mencionó particularmente a las personas con discapacidad, las mujeres, las niñas y los niños entre los grupos que, según su mirada, se encuentran entre los más afectados por las decisiones oficiales. La senadora planteó así una crítica centrada en las consecuencias sociales del programa económico y en la distribución del costo del ajuste.

Galmarini también estableció una comparación con la administración de Alberto Fernández para describir las diferencias que observa en el funcionamiento de las cuentas públicas y familiares. Según explicó, durante el gobierno anterior el problema estaba concentrado en las dificultades del Estado para equilibrar sus números, mientras que actualmente el peso del ajuste se trasladó, desde su perspectiva, hacia los hogares.

“Antes no le cerraba la cuenta al Estado, ahora no le cierra la cuenta a la señora, la familia que está mirando el programa”, sostuvo. A partir de esa comparación, enumeró algunas de las obligaciones que deben afrontar las familias en la actualidad, entre ellas los servicios públicos, las cuotas de las obras sociales, la compra de alimentos y el pago de deudas.

La dirigente planteó que la prioridad del Gobierno continúa siendo el equilibrio de las cuentas públicas, aunque sostuvo que ese objetivo también enfrenta dificultades. “Lo que importa es que cierre la cuenta al Estado”, afirmó, para luego señalar que actualmente las cuentas públicas “ya casi no les está cerrando tampoco”.

El planteo de Galmarini se produjo además en un contexto de discusión interna dentro del peronismo sobre su futuro político y la necesidad de definir una estrategia de cara a los próximos desafíos electorales. Consultada sobre Sergio Massa, su esposo y ex ministro de Economía, aseguró que continúa participando de la construcción política del espacio.

Según explicó, la tarea de Massa está concentrada en sostener la unidad del peronismo y, al mismo tiempo, ampliar su base política. Galmarini consideró que el peronismo necesita construir una propuesta que exceda los límites actuales del espacio para poder conformar una alternativa política más amplia.

“Sergio ahora lo que está haciendo, que es lo que hizo siempre, es primero sostener la unidad del peronismo, ampliar el peronismo porque con el peronismo solo no alcanza”, sostuvo.

En ese sentido, la senadora planteó que el desafío no pasa únicamente por la reorganización partidaria, sino también por la elaboración de un proyecto de país. Según su interpretación, el peronismo debe definir una propuesta propia frente al rumbo económico implementado por el Gobierno de Milei.

Galmarini sostuvo que ese modelo debería diferenciarse de manera marcada del actual programa oficial y ubicó al peronismo en una posición contrapuesta respecto de las políticas que actualmente lleva adelante la administración nacional. También reclamó una postura más firme frente al Fondo Monetario Internacional y planteó la necesidad de revisar determinadas condiciones de la relación con el organismo.