El peronismo bonaerense debate su conducción rumbo a 2027

Federico Morante describió las diferencias internas del peronismo de cara a las elecciones de 2027.

El dirigente ubicó en el centro de la discusión la conducción entre el sector ligado a Cristina Kirchner y el espacio que impulsa a Axel Kicillof.

Morante sostuvo que las diferencias deberían resolverse mediante debate interno o elecciones partidarias.

El dirigente destacó el trabajo territorial del Movimiento Derecho al Futuro en distintas provincias.

También mencionó a Federico Otermín como uno de los dirigentes bonaerenses con proyección dentro del espacio.

El plenario del MDF en Villa Domínico fue presentado como un punto de impulso para una construcción política federal.

El dirigente bonaerense Federico Morante, integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), describió las diferencias que atraviesan al peronismo de cara a las elecciones de 2027 y ubicó en el centro de la discusión la definición del liderazgo que deberá conducir una eventual alternativa al gobierno de Javier Milei. Según planteó, la interna no se limita a una disputa por candidaturas, sino que expresa distintas visiones sobre la organización y el futuro político del espacio.

Morante señaló que una de las principales tensiones se encuentra entre quienes consideran que Cristina Kirchner debe conservar la centralidad del peronismo y quienes impulsan la construcción de una alternativa alrededor del gobernador bonaerense Axel Kicillof. En ese escenario, mencionó entre las posiciones vinculadas con la continuidad del liderazgo de la ex presidenta a dirigentes como Mayra Mendoza y Sergio Berni.

Frente a esa postura, el dirigente sostuvo que Kicillof propone una construcción política diferente, aunque aclaró que no implica una ruptura con el peronismo ni con su historia. Desde su perspectiva, el gobernador bonaerense busca ampliar la representación del espacio y proyectarla hacia una estructura de alcance nacional y federal.

Morante consideró que las diferencias existentes dentro del peronismo deberían resolverse mediante mecanismos democráticos, ya sea a través del debate interno o de elecciones partidarias. En ese marco, destacó la experiencia de gestión de Kicillof y su legitimidad política como elementos que, según su interpretación, forman parte de la discusión sobre quién podría encabezar una futura propuesta presidencial.

El dirigente también puso el foco en el trabajo territorial que desarrolla el MDF en distintas provincias. Según explicó, la construcción política que impulsa el espacio pretende superar los límites de Buenos Aires y consolidar una organización con presencia en diferentes regiones del país.

Para ejemplificar su concepción sobre el liderazgo político, mencionó el caso de Alberto Arrúa en Misiones y sostuvo que la representatividad se construye a partir del contacto territorial y de la actividad política concreta. En ese sentido, afirmó que el peronismo debería funcionar como la columna vertebral de una estructura más amplia, capaz de incorporar distintos sectores y realidades provinciales.

La discusión también alcanza a la política bonaerense y a la futura sucesión en la gobernación. Morante rechazó la idea de considerar ese cargo como una posición vacante y lo vinculó con la continuidad de un Estado provincial que, según sostuvo, debe mantener presencia frente a las consecuencias del ajuste económico.

Dentro de ese escenario, destacó el papel que podrían asumir nuevos dirigentes e intendentes bonaerenses. Entre ellos mencionó a Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, a quien atribuyó capacidad de gestión y diálogo con diferentes sectores. Para Morante, esas características podrían convertirlo en uno de los actores relevantes de la discusión sobre el futuro político de la provincia.

El Movimiento Derecho al Futuro aparece, en su descripción, como una herramienta para reorganizar al peronismo desde una perspectiva territorial. El espacio busca incorporar a trabajadores, universidades y sectores productivos a una construcción política que exceda las estructuras tradicionales del partido.

Morante recordó especialmente el plenario realizado en Villa Domínico, que reunió a militantes provenientes de más de diez provincias. Según su interpretación, el encuentro representó un momento importante para consolidar la propuesta política impulsada por Kicillof y para darle una dimensión nacional al espacio.

En ese acto, el gobernador bonaerense planteó la necesidad de comenzar una etapa diferente y cuestionó las construcciones políticas dirigidas de manera centralizada. Para Morante, esas definiciones marcaron un punto de inflexión dentro de la discusión interna del peronismo y expresaron la intención de avanzar hacia una estructura federal con la mirada puesta en 2027.