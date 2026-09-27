Sturzenegger reivindicó la gestión de Milei y defendió el rumbo económico del Gobierno

Federico Sturzenegger sostuvo que la Argentina está en una situación mejor que al inicio de la gestión de Javier Milei.

El ministro afirmó que el Gobierno apunta a completar cuatro años consecutivos de crecimiento económico.

El funcionario consideró que el país dejó atrás una etapa de estancamiento y comenzó una recuperación sostenida.

Sturzenegger vinculó el crecimiento económico con una reducción estructural de la pobreza.

Reconoció que los niveles de pobreza siguen siendo elevados, aunque destacó la evolución registrada durante la gestión.

El ministro sostuvo que la continuidad del crecimiento será el factor decisivo para mejorar las condiciones sociales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, realizó una evaluación del rumbo económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la Argentina atraviesa un escenario "sustancialmente mejor" que el existente al comienzo de la actual administración. Durante una entrevista concedida en Córdoba, el funcionario destacó la evolución de la economía desde diciembre de 2023 y afirmó que el crecimiento sostenido será el principal instrumento para enfrentar la pobreza en los próximos años.

En su análisis, Sturzenegger planteó que el cambio más relevante de la gestión radica en la modificación de la trayectoria económica que, según describió, caracterizó al país durante los últimos años. Desde su perspectiva, la economía dejó atrás un período prolongado de estancamiento y comenzó a transitar un proceso de expansión que considera decisivo para consolidar una recuperación más amplia.

El funcionario afirmó que el objetivo del Gobierno es sostener esa dinámica durante todo el mandato presidencial. En ese marco, expresó su expectativa de que la actual administración complete cuatro años consecutivos de crecimiento económico, un escenario que, según señaló, tendría efectos positivos sobre distintos indicadores sociales y permitiría consolidar un cambio estructural en la economía.

Sturzenegger vinculó esa expectativa con la evolución del ingreso y las condiciones de vida de la población. Para el ministro, el crecimiento representa el factor central para reducir la pobreza de manera permanente, ya que considera que una economía en expansión genera mejores condiciones para revertir las dificultades acumuladas durante años de bajo desempeño económico.

Al profundizar ese diagnóstico, sostuvo que el cambio de rumbo constituye el aspecto más importante del proceso iniciado por el Gobierno. En ese sentido, señaló que el país pasó, según su mirada, de una economía con ingresos en descenso y escasa capacidad de crecimiento a una etapa en la que comienza a registrarse una expansión sostenida.

Las declaraciones también incluyeron una reflexión sobre la situación social. Aunque reconoció que los niveles de pobreza continúan siendo elevados, sostuvo que el análisis no debe limitarse únicamente al dato actual, sino contemplar la evolución que, según entiende, comenzó a producirse desde el inicio de la gestión.

Durante la entrevista, Sturzenegger calificó como inadmisible que la Argentina mantenga alrededor del 30% de la población en situación de pobreza. Sin embargo, remarcó que, desde su perspectiva, resulta relevante observar la tendencia que muestran los indicadores y no únicamente la fotografía del momento.

El ministro sostuvo que el país viene de niveles de pobreza más altos y consideró que la trayectoria actual ofrece señales alentadoras. Bajo esa interpretación, insistió en que la consolidación del crecimiento económico permitirá avanzar hacia una solución de carácter estructural para ese problema.

En esa línea, reiteró que la mejora de la actividad económica constituye la herramienta más importante para transformar las condiciones sociales de manera sostenible. Según explicó, el desafío consiste en mantener esa dinámica a lo largo del tiempo para que sus efectos se reflejen de forma permanente sobre la calidad de vida de la población.

Las declaraciones se enmarcan en la defensa que el Gobierno mantiene respecto de su programa económico, presentado por sus funcionarios como un proceso de transformación destinado a modificar el funcionamiento de la economía argentina. En ese contexto, Sturzenegger volvió a poner el foco en la continuidad del crecimiento como eje de su evaluación sobre la gestión y como el camino que, a su juicio, permitirá enfrentar uno de los principales desafíos sociales del país.