Cruce entre Leandro González Pírez e Ignacio Ovando antes de la Supercopa Internacional

Estudiantes y Rosario Central todavía no se enfrentaron por la Supercopa Internacional, pero la final ya tuvo su primer capítulo fuera de la cancha. En la conferencia de prensa previa al partido, Leandro González Pírez e Ignacio Ovando protagonizaron un intercambio de declaraciones por el recordado “pasillo-gate”, un episodio que todavía genera diferencias entre ambos clubes.

La situación salió a la luz cuando González Pírez tomó la palabra. El defensor de Estudiantes intentó explicar qué había ocurrido en aquella oportunidad y sostuvo que la decisión tomada por el plantel no tuvo como objetivo provocar a Rosario Central.

“En su momento, cuando fue el día del partido, hablamos con Fatura (Broun) y con Fideo (Di María) y les avisamos lo que iba a pasar. Aclaramos un millón de veces que no fue nunca nada en contra de Central”, aseguró el futbolista.

González Pírez aseguró que el episodio quedó atrás

El jugador del Pincha reconoció que el plantel no estaba de acuerdo con la decisión que se había tomado en aquel momento, aunque remarcó que considera que el episodio forma parte del pasado.

“Solamente no estábamos conformes con esa decisión que se había tomado y nada más. Para nosotros es algo que quedó en el pasado ya, hubo otro campeón en el medio”, expresó González Pírez.

Sin embargo, la mirada desde Rosario Central fue diferente.

Ovando respondió y habló de una “falta de respeto”

A pocos metros de su compañero de conferencia, Ignacio Ovando tomó el micrófono y dejó en claro que el plantel de Rosario Central todavía recuerda aquel episodio de otra manera.

“Para nosotros, como bien dijo Marco (Ruben), fue una falta de respeto. Lo tomamos así, nos dolió un montón para todos los que somos hinchas”, sostuvo el defensor.

Ovando también anticipó que el antecedente estará presente a la hora de disputar la final frente al conjunto platense.

“Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que tuvo una falta de respeto para con nosotros, que nos dolió muchísimo y mañana lo vamos a enfrentar con eso en mente”, afirmó.

Un condimento extra para la final

El intercambio entre ambos defensores sumó un ingrediente adicional a una definición que ya tenía un atractivo especial. Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán por la Supercopa Internacional con el título en juego, pero el antecedente del “pasillo-gate” volvió a aparecer en la previa y dejó expuestas las diferentes interpretaciones de ambos planteles.

Ahora, la respuesta quedará en la cancha, cuando los dos equipos se enfrenten en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.