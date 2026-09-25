Santa Fe acelera las obras para enfrentar el impacto del fenómeno El Niño

El Gobierno de Santa Fe lleva adelante un amplio programa de obras y trabajos preventivos para reducir el impacto que podría generar el fenómeno El Niño en distintos puntos del territorio provincial. La estrategia contempla intervenciones sobre canales, defensas, caminos, puentes y sistemas de protección hídrica.

Entre las principales acciones se destacan más de $14.000 millones destinados a la limpieza de canales y trabajos realizados en buena parte de las 100 localidades consideradas más expuestas a eventuales problemas vinculados al exceso de agua.

A ese desembolso se suman alrededor de $88.000 millones destinados a obras de defensa y otros $89.000 millones correspondientes a proyectos que fueron licitados y ejecutados por terceros.

El esquema preventivo también incluye recursos específicos para los comités de cuenca. En este caso, la Provincia destinó $5.174 millones para que puedan desarrollar trabajos de protección y mantenimiento. Además, se asignaron otros $6.000 millones para que los municipios puedan ejecutar obras y tareas destinadas a disminuir los riesgos.

La compra de maquinaria forma parte de la estrategia, junto con una inversión de $19.450 millones destinada al fortalecimiento de caminos y puentes, infraestructura considerada clave para garantizar la conectividad durante eventuales episodios de lluvias intensas y crecidas.

Un mapa de las zonas de mayor riesgo

Los detalles del programa fueron presentados por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados de Santa Fe, presidida por el radical Dionisio Scarpin.

Durante la exposición se mostraron datos, mapas y gráficos relacionados con las intervenciones realizadas y con las áreas de la provincia que presentan mayor exposición ante posibles eventos asociados al fenómeno climático.

El objetivo de las autoridades es anticiparse a los efectos que puedan producirse y reforzar la infraestructura hídrica antes de que se registren nuevos episodios de precipitaciones intensas.

El plan combina obras de gran escala con tareas de mantenimiento y acciones coordinadas con municipios y comités de cuenca. La estrategia apunta a que las localidades más vulnerables cuenten con mayores herramientas para afrontar posibles excesos hídricos.

La presentación se produjo en una semana de escasa actividad legislativa, marcada principalmente por la realización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que concentraron buena parte de la atención pública en distintos puntos de la provincia.