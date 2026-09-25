Santa Fe prepara una nueva subasta con más de 200 lotes de bienes decomisados al delito

La provincia de Santa Fe se prepara para realizar una nueva subasta pública de bienes decomisados al delito. La convocatoria será la sexta que organiza la actual gestión y tendrá lugar a mediados de octubre en las instalaciones de la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

La inscripción para quienes quieran participar será obligatoria y comenzará a mediados de la próxima semana. Los bienes que saldrán a remate estarán distribuidos en más de 200 lotes, con una oferta que incluirá distintos tipos de objetos, vehículos y propiedades.

La organización estará a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Entre los elementos que podrán adquirirse habrá electrodomésticos, vehículos de alta gama, camionetas, motocicletas y lanchas. También se incorporará un inmueble ubicado en el Gran Rosario.

Uno de los puntos destacados de esta edición será la importante cantidad de bicicletas disponibles. En estos casos, se prevé establecer valores iniciales bajos con el objetivo de facilitar el acceso a compradores con menor capacidad económica.

Mientras avanza la organización del evento, las autoridades terminan de definir la valuación correspondiente a cada uno de los lotes que serán ofrecidos al público.

Además, ya quedó definido el grupo de profesionales que tendrá a su cargo el desarrollo del remate. En un sorteo realizado en el Colegio de Martilleros se seleccionaron 20 martilleros titulares, diez de Santa Fe y diez de Rosario, junto con otros diez profesionales que quedaron como suplentes.

De esta manera, la provincia ultima los detalles de una nueva jornada de comercialización de bienes que fueron decomisados en el marco de causas vinculadas al delito y que ahora serán puestos a disposición del público mediante un procedimiento de subasta.