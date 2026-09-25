Mercado Pago avanza con acciones y eleva la competencia fintech

Mercado Pago proyecta incorporar la compra y venta de acciones durante el último trimestre del año.

La plataforma ya ofrece dólar MEP, fondos money market y fondos comunes de inversión.

La oferta inicial podría incluir unos 200 CEDEARs, principalmente vinculados con empresas del S&P500.

La nueva herramienta elevaría la competencia entre Mercado Pago, fintech y ALyC por los inversores minoristas.

La gran cantidad de usuarios de Mercado Pago podría ampliar el acceso de nuevos inversores al mercado de capitales.

Los especialistas citados remarcan la importancia del asesoramiento y la educación financiera ante la expansión de estas operaciones.

Mercado Pago se prepara para ampliar su oferta de servicios financieros con la posibilidad de comprar y vender acciones desde su plataforma antes de fin de año, en un movimiento que podría profundizar la competencia dentro del sector fintech. El lanzamiento, que estaría previsto para el último trimestre, se sumaría al proceso de expansión que la billetera digital viene desarrollando en el mercado de capitales.

La empresa ya había avanzado en distintas alternativas de inversión. En los últimos años incorporó la operatoria de dólar MEP, fondos money market y obtuvo una licencia de ALyC. Más recientemente, sumó dos fondos comunes de inversión de renta fija y variable. Ahora, el siguiente paso sería permitir a sus usuarios acceder directamente a la compra y venta de acciones.

La fecha concreta todavía no fue definida. Según el texto, el objetivo sería concretar el lanzamiento durante octubre o noviembre, siempre que el sistema se encuentre en condiciones de funcionamiento. También resta establecer los detalles de la operatoria y los instrumentos que estarán disponibles.

Una de las alternativas que se analiza es ofrecer alrededor de 200 CEDEARs, con especial atención sobre empresas que integran el índice S&P500. Estos instrumentos permiten invertir localmente, en pesos, en certificados vinculados con acciones de compañías y otros activos que cotizan en mercados internacionales. El monto mínimo de inversión que se estaría evaluando sería de $50.000.

El BIND continuaría funcionando como soporte bancario para este nuevo producto, al igual que ocurre con otras operaciones financieras que actualmente ofrece Mercado Pago. A esto se suma que la compañía se encuentra tramitando una licencia bancaria ante el Banco Central en Argentina, mientras que ya cuenta con esa categoría en Brasil y México.

El avance de Mercado Pago genera especial atención entre las fintech y las ALyC, debido a la magnitud de su base de usuarios. El texto estima que la plataforma cuenta con alrededor de 25 millones de usuarios en Argentina. Esa escala podría permitirle acercar el mercado de capitales a personas que hasta ahora no participan directamente de la compra de activos financieros.

La Cámara Argentina Fintech destacó precisamente el alcance que lograron las billeteras digitales. Los fondos money market, de acuerdo con los datos citados en el texto, son utilizados por unos 20 millones de personas para obtener rendimientos sobre sus ahorros, una penetración que muestra la expansión de las alternativas de inversión dentro de las aplicaciones financieras.

En este escenario, otras plataformas podrían enfrentar una mayor competencia por el inversor minorista. El texto menciona que Cocos cuenta con unos 2 millones de usuarios, Personal Pay con 2,6 millones que invierten allí, Ualá con aproximadamente 7,5 millones de clientes y Naranja X con 10 millones de usuarios.

Sin embargo, los especialistas citados plantean que el impacto no sería uniforme. Las ALyC que ofrecen asesoramiento personalizado, análisis y una gama más amplia de instrumentos podrían diferenciarse de una plataforma orientada principalmente a facilitar el acceso y la autogestión.

También se plantea una posible incidencia sobre el mercado bursátil. La incorporación de millones de usuarios a la operatoria de acciones y CEDEARs podría incrementar el número de inversores y el volumen negociado, aunque los especialistas citados advierten que la disponibilidad de estos instrumentos no implica por sí misma un aumento de sus cotizaciones.

La expansión también plantea desafíos vinculados con la educación financiera. La facilidad para operar desde una aplicación puede reducir las barreras de entrada, pero los analistas citados remarcan que invertir requiere comprender conceptos como riesgo, diversificación y horizonte de inversión.

De esta manera, la eventual incorporación de acciones a Mercado Pago representa un nuevo paso en la transformación de las billeteras digitales en plataformas financieras más amplias. El impacto sobre las fintech, las ALyC y el mercado de capitales dependerá de la cantidad de usuarios que efectivamente comiencen a invertir, los instrumentos que elijan y la frecuencia con la que utilicen esta nueva alternativa.