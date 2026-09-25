Heladas golpean la producción vitivinícola y elevan las pérdidas

Las heladas de septiembre provocaron pérdidas de hasta el 100% en algunas fincas vitivinícolas.

Tucumán, Salta y Catamarca enfrentan una reducción significativa de la producción prevista.

El impacto climático se suma a un mercado con menor consumo y dificultades de comercialización.

Los productores reclaman emergencia agropecuaria, subsidios y créditos para sostener las fincas.

Las pérdidas económicas estimadas llegan a entre $2 millones y $2,5 millones por hectárea.

El aumento de los costos de riego y mantenimiento profundiza la presión financiera sobre los productores.

Las heladas tardías registradas durante septiembre agravaron el escenario económico de los productores vitivinícolas de Tucumán, Salta y Catamarca, con daños que en distintas fincas alcanzaron entre el 70% y el 100% de la producción en desarrollo. El fenómeno climático impactó sobre plantas que ya habían comenzado la brotación y tenían los primeros racimos en formación, comprometiendo la próxima cosecha y sumando nuevas dificultades a un sector que ya enfrenta problemas de comercialización.

Las temperaturas descendieron hasta seis grados bajo cero en algunas zonas del Valle Calchaquí. La combinación de frío intenso y varias horas de exposición provocó la pérdida de yemas y brotes, especialmente en las variedades tempranas. Para los productores, el impacto no se limita a la menor cantidad de uva que podrán cosechar, sino que también afecta la capacidad de sostener los costos de mantenimiento de las fincas durante los próximos meses.

En Tucumán, la helada se produjo entre la madrugada del sábado 12 y la del domingo 13. Unos 70 productores frutihortícolas y vitivinícolas se reunieron posteriormente para evaluar los daños y solicitar un relevamiento oficial. Las primeras estimaciones realizadas junto con técnicos de la Dirección de Agricultura provincial ubicaron las pérdidas de los viñedos en torno al 70%.

La reducción del rendimiento esperado tendrá consecuencias sobre los ingresos de las explotaciones. Según los productores, una planta que antes del fenómeno podía generar entre 10 y 15 racimos podría terminar produciendo apenas tres o cuatro debido a la pérdida de las primeras yemas y al desarrollo de brotes secundarios y terciarios.

El impacto económico se extendió además a otros cultivos. Nogales, membrillos, manzanas, duraznos y distintas producciones hortícolas también sufrieron daños. En algunos casos, los productores que tenían almácigos de pimentón preparados para el trasplante perdieron la totalidad del material disponible.

En Salta, el panorama fue particularmente complejo en Cafayate, donde durante la madrugada del lunes 14 se registraron temperaturas cercanas a los seis grados bajo cero. El productor Miguel Ángel Lovaglio estimó afectaciones de entre 70% y 100% según las distintas zonas de su finca. Las variedades torrontés y malbec resultaron perjudicadas y la próxima cosecha quedó comprometida.

La situación también implica un problema laboral y financiero. Lovaglio señaló que de su establecimiento dependen entre seis y diez trabajadores permanentes y más de 50 familias durante la cosecha. Aunque la producción se reduzca considerablemente, las tareas de poda, riego y mantenimiento deben continuar, lo que mantiene los costos mientras disminuyen los ingresos esperados.

En Catamarca, técnicos de la Universidad Nacional de Catamarca relevaron daños en Fiambalá y sus alrededores, además de los registrados en Tinogasta. En varias fincas se perdió completamente la floración. El docente de Fruticultura Luis Prenol estimó pérdidas de entre 80% y 90% en algunas variedades tempranas y recomendó esperar antes de intervenir las plantas para determinar si las yemas secundarias permiten recuperar parte de la producción.

El pedido de los productores apunta a obtener herramientas financieras que permitan sostener las explotaciones durante el período de recuperación. Entre las alternativas planteadas figuran la declaración de emergencia agropecuaria, prórrogas impositivas, diferimientos de créditos, subsidios y líneas de financiamiento con condiciones especiales.

El deterioro climático se suma a un contexto comercial desfavorable. Alejandro Martorell, titular de una bodega y presidente de Bodegas de Salta, señaló que el consumo de vino se redujo significativamente en las últimas décadas y que actualmente existe sobreproducción y exceso de vino almacenado. También indicó que el precio de la uva se mantiene prácticamente en los niveles de 2024 y 2025, mientras que las pérdidas provocadas por las heladas podrían ubicarse entre $2 millones y $2,5 millones por hectárea.

Los productores también advierten que deberán afrontar mayores costos para recuperar las plantas. El riego resulta indispensable para favorecer el rebrote, pero muchas fincas utilizan bombas eléctricas cuyo funcionamiento implica un gasto elevado. Para explotaciones de dos o tres hectáreas, se estimó un costo cercano a los $3 millones para poner en funcionamiento esos sistemas.

La combinación de menor producción, ingresos comprometidos, costos elevados y dificultades comerciales coloca a las economías regionales vitivinícolas ante un nuevo desafío. Por eso, el sector reclama asistencia inmediata y herramientas de financiamiento que permitan sostener la actividad hasta determinar el impacto definitivo de las heladas sobre la próxima cosecha.