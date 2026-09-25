El pluriempleo crece y alcanza a más de 2 millones de argentinos

Más de 2 millones de personas tienen más de un trabajo en Argentina.

El pluriempleo pasó del 8,7% de los ocupados en 2017 al 11,5% en 2025.

El 81% de los pluriempleados tiene dos ocupaciones.

Las mujeres representan el 56% de las personas con más de un empleo.

El pluriempleo emergente explicó el 75% de los nuevos casos en ocho años.

El 44% de los pluriempleados trabaja más de 45 horas semanales.

Más de 2 millones de personas en Argentina tienen actualmente más de un trabajo, una situación que alcanza al 10% de la población económicamente activa y que muestra una tendencia creciente durante los últimos años. El fenómeno se intensificó luego de la asunción de Javier Milei y aparece asociado tanto a la expansión de nuevas modalidades laborales vinculadas con las plataformas digitales como a la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.

El dato surge de un análisis de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC realizado por la consultora C-P junto con la Fundación Friedrich Ebers Stiftung. El estudio señala que, en el marco de una década de estancamiento de la economía argentina y de cambios globales relacionados con la economía de plataformas, el mercado laboral atraviesa una transformación que modificó las formas de inserción y generación de ingresos.

Según la investigación, el pluriempleo pasó de representar el 8,7% del total de ocupados en 2017 al 11,5% en 2025, un incremento de casi tres puntos porcentuales en ocho años. El último registro se ubica como el máximo de la serie junto con el correspondiente a 2024.

El economista y director de C-P, Federico Pastrana, vinculó esta evolución con un mercado laboral que, según su análisis, ajusta a través de mayores niveles de desempleo e informalidad. En ese escenario, señaló que el estancamiento económico se combina con una crisis de ingresos que lleva a una parte de los trabajadores a buscar más de una fuente laboral.

Los datos mencionados en el estudio muestran además una caída de los salarios registrados del sector privado y del sector público durante la actual gestión. A la vez, la informalidad entre los trabajadores asalariados alcanzó el 37,9% en el segundo trimestre del año, de acuerdo con los últimos datos incluidos en la investigación.

La combinación entre ingresos más bajos y mayor informalidad aparece como uno de los factores centrales detrás del crecimiento del pluriempleo. De acuerdo con el análisis, quienes trabajan en condiciones informales suelen percibir ingresos inferiores a los de los empleos formales, una situación que puede llevar a la necesidad de sumar horas y ocupaciones para complementar el ingreso principal.

La radiografía elaborada por C-P muestra, además, características particulares entre quienes tienen más de un trabajo. El 81% de los pluriempleados posee dos ocupaciones y el 63% son jefes o jefas de hogar. Las mujeres representan el 56% del total, mientras que el 54% se concentra en el Gran Buenos Aires.

El fenómeno alcanza su mayor presencia entre los trabajadores de 35 a 49 años y aumenta a medida que se incrementa el nivel educativo, hasta llegar a un máximo entre quienes completaron estudios superiores. En cuanto a la relación laboral, el 54% de los pluriempleados son asalariados y dentro de ese universo tienen una participación destacada los trabajadores del sector público.

La carga laboral también diferencia a quienes tienen más de un empleo. Los pluriempleados trabajan, en promedio, un 16% más de horas que las personas con una sola ocupación, mientras que el 44% supera las 45 horas semanales y es considerado sobreocupado.

El estudio divide el fenómeno en dos grandes grupos. El pluriempleo tradicional reúne principalmente a trabajadores de educación, salud y servicio doméstico. Representa el 52% del total, tiene una elevada participación femenina y una estructura etaria más avanzada. En promedio, sus integrantes trabajan 36 horas semanales.

El segundo grupo es el denominado pluriempleo emergente, que representa el 48% del total y explicó el 75% de los nuevos casos registrados durante los últimos ocho años. Tiene una mayor participación masculina, se concentra en trabajadores de entre 35 y 49 años y registra una jornada promedio de 49 horas semanales.

Dentro de este último universo también aparecen diferencias. Los trabajadores de “cuello azul” representan el 63% del pluriempleo emergente, tienen menores ingresos relativos, menor calificación y mayor informalidad, y trabajan unas 50 horas semanales. Este segmento explicó el 53% del crecimiento total del pluriempleo entre 2017 y 2025.

En tanto, los trabajadores de “cuello blanco” representan el 37% del segmento emergente y presentan mayores niveles relativos de ingresos, calificación y educación. Se desempeñan principalmente en servicios profesionales y técnicos, finanzas, información y comunicaciones, y arte y entretenimiento.

De acuerdo con el estudio, la expansión de estas nuevas formas de pluriempleo combina los cambios tecnológicos y la flexibilización laboral con la necesidad de sumar una ocupación frente a la pérdida de poder adquisitivo del ingreso principal. Para el análisis, ambas tendencias forman parte de una transformación del mercado de trabajo cuya evolución dependerá de las condiciones económicas y laborales de los próximos años.