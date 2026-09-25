Bullrich cuestionó la efectividad contra la corrupción

Bullrich afirmó que en la Argentina existe poca efectividad en el combate contra la corrupción.

La senadora cuestionó la demora de las investigaciones judiciales y reclamó procesos penales más ágiles.

Bullrich sostuvo que algunas causas importantes avanzaron, mientras que otras continúan con demoras mayores a las esperadas.

Según los datos mencionados en su exposición, solo el 12% de las causas por corrupción llegó a juicio oral en Comodoro Py durante las últimas tres décadas.

La senadora destacó la importancia de que los empleados públicos y los ciudadanos denuncien irregularidades dentro de la administración estatal.

Sus declaraciones generaron repercusiones políticas por el alcance de su crítica y su posicionamiento dentro de La Libertad Avanza.

La senadora Patricia Bullrich sostuvo que en la Argentina existe “poca efectividad en el combate contra la corrupción” y planteó la necesidad de mejorar la respuesta de las instituciones estatales frente a los delitos vinculados con la administración pública. La definición fue expresada durante su participación en el Congreso Anticorrupción, ante un auditorio integrado por especialistas, legisladores y autoridades judiciales.

Durante su exposición, Bullrich puso el foco en el funcionamiento del sistema de justicia, particularmente en el ritmo de las investigaciones y en la necesidad de agilizar los procesos penales. Según señaló, para fortalecer la transparencia institucional resulta indispensable que las causas judiciales avancen dentro de plazos razonables y que las investigaciones puedan desembocar en resoluciones concretas.

La senadora consideró que durante los últimos años algunas causas relevantes lograron avanzar hasta su resolución, aunque cuestionó que otras investigaciones hayan tenido una evolución más lenta de la esperada. “En los últimos años ha habido algunas causas importantes que se han resuelto y otras que van más lentas de lo que tendrían que ir”, afirmó durante el encuentro.

Para Bullrich, la demora excesiva en las actuaciones judiciales termina afectando la eficacia del derecho penal. Su planteo estuvo centrado así en la relación entre los tiempos de la Justicia y la capacidad del Estado para investigar y sancionar hechos de corrupción.

Sus declaraciones también generaron repercusiones en el escenario político, debido a que el señalamiento sobre los últimos años puede abarcar un período más amplio que el de las causas de corrupción vinculadas a anteriores administraciones. En particular, sus expresiones fueron interpretadas como un planteo que podría involucrar investigaciones relacionadas con distintos sectores y momentos de la gestión estatal.

El señalamiento adquiere además una dimensión política en un contexto en el que el Gobierno suele hacer referencia a las causas de corrupción que involucran a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y a funcionarios que formaron parte de sus administraciones o de la de Néstor Kirchner. Al utilizar una referencia general a “los últimos años”, Bullrich evitó limitar su diagnóstico a un período determinado.

En paralelo, la senadora hizo referencia a las estadísticas históricas del fuero federal para respaldar su preocupación por los tiempos de los procesos. De acuerdo con los datos incluidos en su exposición, durante las últimas tres décadas solamente el 12% de las causas penales por corrupción radicadas en los tribunales de Comodoro Py llegó a la instancia de juicio oral.

Entre los delitos que aparecen con mayor frecuencia en los expedientes tramitados en ese ámbito figuran el abuso de autoridad, la violación de los deberes de funcionario público y la defraudación agravada en perjuicio de la administración pública. Para Bullrich, estos datos forman parte de un escenario que requiere revisar los mecanismos mediante los cuales se investigan y resuelven los casos.

La senadora también destacó la importancia de la participación ciudadana y del compromiso de los empleados públicos en la detección de irregularidades. En ese sentido, advirtió que existen agentes estatales que pueden conocer situaciones sospechosas dentro de sus dependencias pero deciden no denunciarlas por temor a perder sus puestos de trabajo.

Según su planteo, ese silencio contribuye a la continuidad de circuitos de corrupción dentro de la administración pública. Por eso, consideró necesario fortalecer los mecanismos de control y generar condiciones que permitan que las irregularidades sean denunciadas y posteriormente investigadas.

Las definiciones de Bullrich abrieron además interrogantes sobre el alcance político de su posición y sobre su relación con La Libertad Avanza de cara a los próximos años. Por el momento, sus declaraciones estuvieron concentradas en el funcionamiento institucional y judicial, aunque su referencia a la corrupción de los últimos años también generó lecturas sobre su posicionamiento político.