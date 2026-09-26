Máximo Kirchner reclamó que Cristina pueda competir en 2027

Máximo Kirchner volvió a reclamar que Cristina Kirchner pueda competir en 2027.

El diputado afirmó que existe un supuesto “boicot” dentro del peronismo contra la ex presidenta.

Kirchner sostuvo que Cristina mantiene un nivel de representación que, según su interpretación, no se refleja en el trato que recibe.

El dirigente de La Cámpora cuestionó el programa económico de Javier Milei y las políticas impulsadas por Luis Caputo.

También vinculó la situación económica actual con el endeudamiento y el acuerdo con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri.

Finalmente, expresó preocupación por las consecuencias sociales que atribuyó a la pérdida de poder adquisitivo y al deterioro económico.

El diputado nacional Máximo Kirchner volvió a reclamar que Cristina Kirchner pueda competir en las elecciones de 2027 y cuestionó el funcionamiento interno del peronismo al advertir sobre la existencia de un supuesto “boicot” contra la ex presidenta. El dirigente de La Cámpora sostuvo que la participación electoral de Cristina resulta necesaria para evitar que la representación política quede distorsionada y planteó que sean los ciudadanos quienes definan libremente su futuro político.

“Es esencial que no se vea falseada la representatividad de los dirigentes”, afirmó Kirchner al referirse a la situación de la ex presidenta. En ese contexto, sostuvo que “por eso queremos que Cristina sea candidata”, en momentos en que el peronismo mantiene abierto el debate sobre su liderazgo, la reorganización del espacio y las candidaturas para las elecciones de 2027.

El diputado consideró que Cristina conserva un nivel de representación que, desde su perspectiva, no se corresponde con el trato que recibe. “No hay encuesta que no marque su preponderancia a pesar del ataque recibido durante años”, afirmó.

Kirchner también hizo referencia a las condiciones en las que se encuentra actualmente la ex presidenta y cuestionó las restricciones que enfrenta. “A 11 años de haber dejado de ser presidenta, teniendo menos visitas habilitadas que genocidas, algo que el Poder Judicial no puede explicar”, señaló.

A partir de esa situación, dirigió sus críticas hacia sectores del propio peronismo. “Imaginen si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de Cristina y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones”, expresó. Para Kirchner, una eventual candidatura permitiría que la definición sobre su representación quedara en manos de los votantes.

En ese sentido, sostuvo que el escenario electoral debería permitir una competencia en la que los dirigentes puedan expresar sus posiciones y los ciudadanos elegir entre las distintas alternativas. “Iríamos a una fusta democrática de alto calibre para que los argentinos puedan decidir libremente”, afirmó.

Durante la misma intervención, Kirchner también cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el programa implementado por la actual administración “no va a funcionar”. Sus críticas alcanzaron además al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien vinculó con políticas económicas y financieras que, según su interpretación, presentan similitudes con experiencias anteriores.

El diputado puso el foco en la situación de los dólares y en la balanza energética. Al referirse a las declaraciones oficiales sobre la disponibilidad de divisas de los argentinos, señaló que, si efectivamente existe una abundancia de dólares, no se explicaría la necesidad de otorgar mayores facilidades para exteriorizar ahorros.

Kirchner también vinculó la situación actual con el endeudamiento y con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri. Según planteó, el problema económico argentino se encuentra relacionado con procesos de endeudamiento que luego terminan trasladándose a distintos sectores de la sociedad.

En esa línea, afirmó que primero se produjo “el endeudamiento de la patria” y posteriormente el “endeudamiento de las familias”. También cuestionó la pérdida de poder adquisitivo y sostuvo que parte de los recursos que aportan los ciudadanos mediante impuestos no regresan a la economía en forma de beneficios para la población.

Finalmente, Kirchner expresó preocupación por las consecuencias sociales que atribuyó al escenario económico. Consideró que la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones de vida deben ser observados también desde una dimensión social y vinculó esa situación con un incremento de los suicidios en Argentina.