La compra de dólares cedió en agosto, aunque siguió por encima del promedio del año

La compra de dólares disminuyó en agosto respecto del pico alcanzado en julio.

Más de 1,7 millones de personas compraron divisas durante el mes.

Una parte importante de los dólares salió del sistema para ahorro, inversiones externas y gastos corrientes.

Las compras acumuladas en 2026 ya superan los USD 20.800 millones.

Desde la flexibilización cambiaria, la demanda neta de divisas supera los USD 40.300 millones.

El dólar mayorista cerró en un nuevo máximo nominal y extendió su tendencia alcista.

La demanda de dólares por parte de los argentinos mostró una moderación durante agosto, luego del fuerte salto registrado en julio. De acuerdo con el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las compras brutas de divisas por parte de personas físicas superaron los USD 2.800 millones, una cifra que representó una caída cercana a los USD 500 millones respecto del mes anterior. Pese a esa baja, el nivel de operaciones permaneció por encima del promedio observado durante gran parte de 2026.

El reporte oficial precisó que las personas humanas realizaron compras netas de billetes sin un destino específico por USD 2.463 millones. En total, 1,7 millones de personas adquirieron moneda extranjera durante agosto, mientras que unas 734.000 efectuaron ventas. Las compras brutas alcanzaron USD 2.853 millones, frente a ventas por USD 390 millones. A ese movimiento se sumaron egresos netos por transferencias de divisas por otros USD 469 millones.

La comparación con julio permite dimensionar el cambio de tendencia. Ese mes había marcado el mayor nivel de compras del año, con USD 3.319 millones, en un escenario de mayor intensidad en la demanda. Agosto, en cambio, reflejó una desaceleración, aunque sin regresar a los valores más bajos que habían caracterizado otros momentos del año.

El comportamiento de la demanda también permite observar cómo se distribuyó el uso de esos recursos fuera del sistema. De los cerca de USD 2.600 millones que salieron durante agosto en billetes y transferencias sin destino específico, alrededor de USD 1.100 millones permanecieron depositados en bancos locales. Otros USD 700 millones fueron destinados a incrementar activos en el exterior, mientras que aproximadamente USD 900 millones se utilizaron para afrontar gastos con tarjetas, turismo, servicios y otros pagos corrientes.

Desde la flexibilización del mercado cambiario implementada en abril de 2025, las compras de dólares atravesaron diferentes etapas. Tras un comienzo con más de un millón de compradores y operaciones por USD 2.077 millones, la demanda fue ganando intensidad en los meses siguientes. El punto de mayor presión llegó antes de las elecciones legislativas de septiembre de 2025, cuando las compras alcanzaron USD 5.130 millones, uno de los niveles más elevados del período reciente.

Luego de ese pico, el comportamiento del mercado cambió. Octubre mantuvo una demanda elevada, pero noviembre mostró una fuerte reducción tras el proceso electoral. Desde entonces, el volumen de operaciones volvió a crecer de manera gradual, con oscilaciones que acompañaron el desarrollo de 2026.

El recorrido de este año refleja esa dinámica. Enero comenzó con compras por USD 2.613 millones, febrero y marzo se mantuvieron cerca de los USD 2.360 millones, abril marcó un nuevo máximo parcial con USD 2.727 millones, mayo registró una baja y junio volvió a mostrar recuperación. Julio terminó convirtiéndose en el mes más activo de 2026 antes del retroceso observado en agosto.

En lo que va del año, las compras brutas de personas físicas acumulan USD 20.898 millones. Si se amplía el análisis desde la eliminación de las restricciones cambiarias, el monto adquirido asciende a USD 47.290 millones. Al incorporar las transferencias de moneda extranjera realizadas por el sector privado no financiero, el volumen total supera los USD 51.600 millones. En ese mismo período, las ventas de divisas alcanzaron USD 6.947 millones, lo que deja una demanda neta superior a los USD 40.300 millones.

Mientras tanto, el mercado cambiario continuó mostrando movimientos en las cotizaciones. El dólar mayorista cerró la última rueda en $1.525,50, tras avanzar $6 en la jornada y completar su tercera suba consecutiva. En el balance semanal acumuló un incremento de $11, mientras que durante septiembre sumó una mejora de $17.

El Banco Nación también actualizó su precio de venta hasta los $1.545, estableciendo un nuevo máximo nominal para esa referencia. En paralelo, el dólar blue permaneció estable en $1.560, apenas por debajo de su récord reciente.

Por su parte, el mercado de futuros acompañó la tendencia con alzas moderadas en las distintas posiciones. El contrato correspondiente al cierre del mes registró una suba de $6,50 y finalizó en $1.531, reflejando que las expectativas cambiarias continúan siendo uno de los principales focos de atención del mercado.