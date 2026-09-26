Estados Unidos prepara una ofensiva de inversiones en Argentina

Estados Unidos prepara para octubre una misión oficial orientada a impulsar inversiones en infraestructura, energía y minería.

La delegación estadounidense recorrerá proyectos vinculados con litio y cobre en Jujuy y Salta.

Christopher Landau encabezará reuniones con funcionarios y empresarios hacia fines de octubre.

La agenda bilateral incluye una presentación en Nueva York y Washington sobre concesiones argentinas durante diciembre.

El esquema de cooperación contempla hasta 7.000 millones de dólares en financiamiento estadounidense para proyectos durante 2027.

Argentina LNG aparece como uno de los principales proyectos, con una hoja de términos del EximBank por hasta 6.000 millones de dólares.

Estados Unidos prepara para octubre un nuevo despliegue de funcionarios y organismos financieros en la Argentina, con el objetivo de avanzar sobre proyectos concretos vinculados con infraestructura, energía y minería. La misión estará integrada por representantes del Departamento de Estado, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EximBank), y tendrá además una agenda de recorridas técnicas por distintas provincias.

El itinerario incluirá Jujuy y Salta, donde la delegación analizará proyectos relacionados con la extracción y la industrialización de minerales considerados críticos, especialmente litio y cobre. El interés estadounidense está centrado en acelerar inversiones y fortalecer cadenas de suministro bajo estándares occidentales, dentro de una estrategia que busca vincular recursos naturales, infraestructura y mercados internacionales.

El cierre de la agenda de octubre estará marcado por la llegada del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau. El funcionario encabezará reuniones con representantes del sector público y empresarios privados, con la intención de avanzar en definiciones comerciales y promover operaciones que se integren a la estructura del denominado Corredor Andes-Atlántico.

La agenda bilateral continuará en diciembre con una gira promocional destinada a acercar inversores y entidades financieras estadounidenses a oportunidades de inversión en la Argentina. Para los días 9 y 10 está prevista la visita a Nueva York y Washington D.C. del titular de la Agencia para la Transformación de las Empresas Públicas, quien expondrá ante inversores y bancos de Wall Street los proyectos de concesión vinculados con transporte, vías navegables y energía.

El desembarco previsto para octubre tendrá como antecedente distintas actividades desarrolladas durante 2026. A comienzos de año, una delegación bipartidaria de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visitó Neuquén y recorrió sectores de Vaca Muerta para conocer la capacidad productiva de la formación no convencional y sus necesidades de infraestructura para ampliar las exportaciones.

El interés también se manifestó durante la edición 2026 de CERAWeek, en Houston, donde funcionarios estadounidenses y representantes de empresas mantuvieron reuniones con autoridades provinciales y empresarios argentinos. En esos encuentros se abordaron alternativas de financiamiento para proyectos de gas natural licuado, servicios de perforación y capacitación de personal especializado.

Otro eje de las conversaciones estuvo relacionado con la seguridad de la infraestructura crítica en la Patagonia. En ese marco, el embajador estadounidense Peter Lamelas mantuvo contactos con representantes empresariales y del sector energético, con especial atención sobre la protección de datos y la ciberseguridad en los yacimientos.

Las misiones se encuadran en el Acuerdo de Cooperación para la Construcción del Futuro, mediante el cual los organismos financieros estadounidenses prevén movilizar hasta 7.000 millones de dólares durante 2027 para proyectos de infraestructura y expansión productiva. El esquema contempla préstamos, garantías, seguros contra riesgo político y financiamiento para estudios de factibilidad.

Dentro de esa estructura, el proyecto Argentina LNG aparece como una de las principales iniciativas. El EximBank emitió una hoja de términos indicativa no vinculante por hasta 6.000 millones de dólares para respaldar la adquisición de equipamiento e ingeniería destinados al desarrollo gasífero de Vaca Muerta.

El proyecto, impulsado por YPF junto con ENI y XRG, contempla una inversión global estimada en 51.000 millones de dólares e incluye producción, gasoductos, plantas de tratamiento y terminales de licuefacción. La participación financiera estadounidense está vinculada a la contratación de proveedores de ese país, entre ellos McDermott y Pumpco, que ya fueron incorporados a distintos contratos de infraestructura.

La ejecución definitiva de las inversiones y de las obras quedará sujeta a la Decisión Final de Inversión de los socios del proyecto, mientras la agenda bilateral avanza hacia una mayor articulación entre financiamiento, infraestructura, energía y minerales estratégicos.