El Tesoro prepara una licitación por $8,6 billones

El Tesoro ofrecerá cinco instrumentos para renovar vencimientos por unos $8,6 billones.

La licitación incluirá dos títulos dólar linked con vencimientos en octubre y noviembre de 2026.

El Gobierno no incorporó instrumentos hard dollar al menú de la nueva operación.

El Banco Central amplió las alternativas que los bancos pueden mantener en sus carteras.

El mercado mantiene expectativas de que el Tesoro alcance un rollover cercano al 100%.

La estrategia oficial apunta a renovar los vencimientos sin convalidar tasas significativamente mayores.

El Ministerio de Economía definió el menú de bonos que ofrecerá al mercado el próximo lunes 28 de septiembre para afrontar vencimientos por aproximadamente $8,6 billones. La convocatoria contempla instrumentos de corto y mediano plazo, todos con vencimientos anteriores a las elecciones y sin incluir alternativas de deuda en dólares.

Entre las opciones disponibles aparecen dos títulos dólar linked, con vencimientos el 30 de octubre y el 30 de noviembre de 2026. Por sus características y por el contexto del mercado, estos instrumentos aparecen como algunas de las alternativas que podrían concentrar mayor demanda durante la operación.

El menú diseñado por el Tesoro incluye una BONCAP con vencimiento el 15 de enero de 2027, un instrumento ajustado por TAMAR que vence el 30 de julio de 2027 y un título CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027. A ellos se suman las dos opciones dólar linked: una con vencimiento el 30 de octubre y otra el 30 de noviembre de 2026.

La nueva licitación se produce después del canje de letras dólar linked realizado por el Tesoro, mediante el cual el Gobierno buscó reducir las presiones que estos instrumentos generaban cada mes al acercarse sus fechas de vencimiento. La operación registró una aceptación del 75% y permitió despejar alrededor de $5 billones que vencían a fin de septiembre.

El resultado del canje también apunta a reducir la volatilidad cambiaria que suele observarse durante las jornadas previas a los vencimientos de deuda vinculada al dólar. De esta manera, el Gobierno procura distribuir los compromisos y evitar una concentración que pueda generar mayores tensiones sobre el mercado cambiario.

En esta oportunidad tampoco fueron incorporadas alternativas hard dollar. En el mercado consideran que, en caso de ofrecerse este tipo de instrumentos, el Tesoro debería convalidar tasas superiores al 10%, una condición que el Gobierno busca evitar en el actual escenario financiero.

La estrategia de la Secretaría de Finanzas también está condicionada por la evolución reciente de los mercados internacionales y de la economía local. La caída en los precios de los bonos globales repercute sobre los títulos de legislación local y ejerce presión sobre las tasas de interés, aunque el contexto internacional no tenga un impacto directo sobre la licitación.

A esto se suma el desempeño de la actividad económica. Los últimos datos correspondientes a julio mostraron una caída cercana al 3%, lo que agregó incertidumbre entre los operadores respecto de la evolución de la economía de cara a las elecciones del próximo año.

En ese contexto, el Tesoro viene reduciendo el plazo de los instrumentos ofrecidos y evita incorporar títulos que superen octubre de 2027. La estrategia busca limitar el costo financiero de la deuda en un escenario en el que las tasas exigidas por el mercado podrían ser superiores a las que se observaban meses atrás.

El Gobierno también cuenta con un cambio regulatorio que puede favorecer la demanda de títulos en pesos. El Banco Central amplió el menú de instrumentos que los bancos pueden mantener en sus carteras dentro de los cupos autorizados. Mientras anteriormente las entidades tenían principalmente Lecaps entre las alternativas disponibles, ahora podrán incorporar también títulos lelinks, CER y duales.

Ese cambio genera expectativas de una mayor participación bancaria en las próximas licitaciones y constituye uno de los argumentos por los cuales en el mercado consideran posible alcanzar un nivel de rollover cercano al 100%.

Sebastián Gomeza, analista de Research de Adcap Grupo Financiero, consideró que el monto de vencimientos no representa una dificultad significativa, ya que se encuentra en línea con las últimas licitaciones. Según explicó, en las diez operaciones anteriores los vencimientos promediaron unos $8,8 billones, mientras que la última registró compromisos por $8,1 billones y permitió al Tesoro renovar la totalidad de los vencimientos, además de rechazar ofertas por casi $6 billones.

El especialista destacó que el nuevo menú está compuesto únicamente por reaperturas y que todos los instrumentos vencen antes de 2028. En función del nivel de demanda observado en la licitación anterior, el mercado espera que el Tesoro intente nuevamente alcanzar un rollover cercano al 100%, evitando convalidar tasas adicionales y dejando eventualmente ofertas sin adjudicar para preservar los niveles de liquidez.