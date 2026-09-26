Neuquén, el caso donde las exportaciones derraman

El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre de 2026 y el consumo privado retrocedió 2,4%.

Las exportaciones fueron el único componente de la demanda que creció, con un aumento de 2,5%.

Neuquén fue la provincia donde el impulso exportador tuvo el mayor derrame sobre el resto de la economía.

La masa salarial neuquina aumentó 17% entre 2023 y 2025, acompañando la expansión de petróleo y gas.

En Buenos Aires y Córdoba, el crecimiento agropecuario no logró trasladarse al conjunto de las economías provinciales.

La Patagonia ganó participación en las exportaciones nacionales, impulsada principalmente por Neuquén y Santa Cruz.

Los últimos datos de actividad económica muestran una economía argentina atravesada por fuertes diferencias entre los sectores vinculados al mercado externo y aquellos que dependen principalmente de la demanda interna. Mientras las exportaciones mantienen un comportamiento favorable, actividades con mayor capacidad para generar empleo, como el comercio, la construcción y la industria manufacturera, continúan mostrando dificultades. En ese escenario, el desempeño de las provincias exportadoras también presenta resultados muy diferentes.

El Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 frente a los primeros tres meses del año. Desde el lado de la demanda, las exportaciones fueron el único componente que registró una evolución positiva, con un crecimiento de 2,5%. En cambio, el consumo privado cayó 2,4%, la inversión retrocedió 0,8% y el gasto público disminuyó 2,3%.

La situación volvió a quedar expuesta con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que registró en julio una caída mensual de 2,9%, el peor resultado desde abril de 2020. Entre las actividades más afectadas aparecieron justamente aquellas relacionadas con el mercado interno, mientras que la pesca y, especialmente, los hidrocarburos y la minería exhibieron mejores desempeños.

El sector energético se convirtió en uno de los principales motores de las exportaciones argentinas a partir del desarrollo de Vaca Muerta, la ampliación de la infraestructura destinada al transporte de energía y el contexto internacional generado por el conflicto en Medio Oriente. Este proceso permitió además que el sector revirtiera el déficit comercial que había registrado entre 2011 y 2023.

Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones no necesariamente se traduce en una mejora generalizada de las economías provinciales. Un análisis sobre seis distritos exportadores —Neuquén, San Juan, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Santa Cruz— mostró diferencias importantes en la capacidad de esos sectores para generar actividad más allá de las ramas directamente vinculadas con las ventas al exterior.

Neuquén aparece como el caso donde el efecto expansivo fue más amplio. Entre 2023 y 2025, el crecimiento de la producción de petróleo y gas impulsó también al resto de los sectores, especialmente a los bienes transables. En ese período, la masa salarial provincial aumentó 17%, reflejando tanto una mejora de los ingresos como una evolución positiva del empleo.

El desempeño neuquino contrasta con el de San Juan y Salta. En ambas provincias, el crecimiento de la actividad minera estuvo acompañado por un incremento de 5% en la masa salarial. En San Juan, además, los sectores proveedores vinculados a la minería contribuyeron a que otros bienes transables crecieran incluso por encima de la propia actividad minera. Sin embargo, el impacto fue reducido sobre actividades como comercio, construcción y servicios.

En Córdoba y Buenos Aires, el buen desempeño del sector agropecuario tampoco alcanzó para trasladar el impulso exportador al conjunto de las economías provinciales. La industria transable no agropecuaria retrocedió y también hubo caídas en otros sectores. Como consecuencia, la masa salarial se mantuvo sin cambios en Córdoba y cayó 2% en Buenos Aires.

Santa Cruz presenta otro escenario. La producción minera, particularmente de oro y plata, aumentó 21%, pero ese crecimiento fue contrarrestado por la caída del resto de los sectores. El retroceso de la producción convencional de petróleo, afectada por el agotamiento de recursos y el desplazamiento de operaciones hacia Vaca Muerta, tuvo un peso determinante. La masa salarial provincial cayó 15%.

El mapa exportador también muestra un mayor protagonismo de la Patagonia. Neuquén pasó de representar el 5,5% al 8,7% de las exportaciones nacionales, impulsada principalmente por el petróleo, que explicó el 90,7% de sus ventas externas. Santa Cruz pasó del 3,1% al 4,3%, con los metales preciosos como principal componente.

Los datos muestran así que el crecimiento exportador no garantiza por sí mismo una expansión general de las economías provinciales. El impacto depende de cuánto de esa actividad logra transmitirse hacia el empleo, los salarios, los proveedores y los sectores vinculados al mercado interno. Neuquén constituye, dentro de los casos analizados, el ejemplo donde ese proceso tuvo mayor alcance.