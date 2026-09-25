El Cine Belgrano renueva su cartelera

La propuesta para ver en familia es la nueva película animada de DreamWorks, dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado (El gato con botas 2) y ambientada en Filipinas.



"La isla olvidada" sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados.



Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas.



Se podrá ver desde el viernes 25 al martes 29 de septiembre a las 18:00, doblada y en 2D. Tiene una duración de 98 minutos y está dirigida a público general. La entrada general tiene un valor de $7500.



Para el público adulto se estrena "El corazón de la bestia", la nueva película protagonizada por Brad Pitt y dirigida por David Ayer, un thriller de aventuras, que habla sobre la lealtad, el coraje y el vínculo con la naturaleza.



Tras sobrevivir a un brutal accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont y su perro de combate Odín quedan atrapados en el corazón indomable de Alaska. Frente a una naturaleza implacable, ambos deberán luchar al límite por sobrevivir.



Se proyectará desde el viernes 25 al martes 29 de septiembre a las 21:30, subtitulada. Tiene una duración de 101 minutos y está dirigida a público general. La entrada general es de $7500.



*Espacio INCAA*

Continúa la película argentina "Yo, Narciso", protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro.



El film dirigido por Suar marca el regreso de una dupla que conquistó al público hace más de una década y que ahora se une por primera vez en la pantalla grande.



Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su "sujeto", decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico.



Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto.



Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, "el experimento" se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan?



Yo, narciso, es una comedia de enredos. La película satiriza la obsesión por la imagen, el ego masculino y los límites del deseo.



Se podrá ver por Espacio INCAA desde el viernes 25 al martes 29 a las 19:45. Tiene una duración de 95 minutos y es calificación G. La entrada general es de $5000 y descuento a jubilados y estudiantes $2500.



Promociones

Las entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, que sean adquiridas con tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA, tendrán un descuento del 50%.



Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.



Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.