Se realizó el primer encuentro de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería de Rafaela y la Región

Se llevó adelante la primera reunión de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería de Rafaela y la Región, una iniciativa que reúne al sector público, instituciones y empresas con el objetivo de fortalecer la participación del entramado productivo local en actividades vinculadas al gas, el petróleo y la minería.



La propuesta surge del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Rafaela, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), ACDICAR y el Centro Rafaela del INTI, y busca construir una agenda de largo plazo que permita identificar oportunidades concretas para las empresas del territorio.



Durante el encuentro se compartió información sobre la dinámica actual de estos sectores, sus perspectivas de crecimiento y las posibilidades existentes para que firmas de Rafaela y la región puedan integrarse como proveedoras de bienes y servicios. También participaron Pablo Bonetto, director de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial de Santa Fe, y Anabel Lucero Idizarri, de la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén, quienes aportaron experiencias y herramientas para acompañar estos procesos.



Uno de los ejes centrales de esta primera reunión fue comenzar a relevar las capacidades existentes en Rafaela y la región, identificando empresas, productos, servicios y conocimientos que puedan vincularse con estas cadenas de valor. A partir de este trabajo, se buscará detectar oportunidades, necesidades de capacitación y posibles acciones para mejorar la competitividad de las firmas interesadas.



La agenda de trabajo contempla futuras instancias de formación, asistencia técnica, certificaciones, acceso a financiamiento, encuentros empresariales, rondas de negocios y misiones institucionales y comerciales.



La secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, expresó: "La articulación entre el sector público, las instituciones y las empresas es una de las fortalezas de Rafaela. Este espacio nos permite construir una agenda común para potenciar nuestras capacidades y generar nuevas oportunidades de inversión, producción y empleo".



Entre las acciones previstas se encuentra también la organización de una misión institucional y empresarial a Vaca Muerta, con el propósito de acercar a las empresas de Rafaela y la región a uno de los principales polos de desarrollo energético del país, facilitando el contacto con actores clave y el conocimiento de las demandas existentes.



El proyecto se enmarca en los lineamientos del Plan Estratégico Rafaela 2031, promoviendo la articulación público-privada, la diversificación productiva y la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo económico y el empleo.



Con esta iniciativa, Rafaela continúa fortaleciendo una estrategia de desarrollo basada en la vinculación, la innovación y la generación de oportunidades para sus empresas y su entramado productivo.