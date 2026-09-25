Valeria Soltermam: “Pareciera que somos los únicos que trabajamos en el Concejo”

“Pareciera que somos los únicos que trabajamos en el Concejo”, fue la contundente definición de la concejal Valeria Soltermam, luego de una sesión que duró menos de una hora y en la que se aprobaron apenas tres iniciativas.

La frase no fue casual. Los tres proyectos tratados y aprobados durante la jornada fueron presentados por el bloque justicialista, integrado por Maximiliano Postovit, Paz Caruso, Juan Senn y Valeria Soltermam.

El dato abre, inevitablemente, otro interrogante: ¿qué están haciendo los demás concejales?

Mientras Rafaela tiene numerosos problemas que requieren debate, control y propuestas, el Concejo volvió a protagonizar una sesión extremadamente breve.

Y Soltermam puso el dedo en la llaga: si los tres proyectos que se discutieron fueron de un mismo bloque, la pregunta sobre quién está trabajando y quién simplemente ocupa una banca queda flotando en el aire.