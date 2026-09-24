Juegos Suramericanos: el pádel tendrá actividad durante jueves y viernes en Rafaela

Este jueves 24 y viernes 25 de septiembre, Rafaela será nuevamente escenario de los Juegos Suramericanos con nuevas jornadas de pádel. En ambas fechas, la actividad comenzará a las 11:00 en el Microestadio, uno de los escenarios deportivos de la ciudad que forma parte del certamen internacional.



La propuesta permitirá que el público continúe acompañando las distintas competencias que tienen lugar en Rafaela durante estos Juegos, que reúnen a delegaciones de distintos países y convierten a la ciudad en una de las sedes deportivas del evento.