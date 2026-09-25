Dellasanta: El bloque kirchnerista de Rafaela es patético"RAFAELA R24N
Fabricio Dellasanta fue contundente durante la sesión del Concejo Municipal de Rafaela y lanzó duras críticas contra el bloque kirchnerista, al que calificó de “patético” y acusó de representar al “partido de los delincuentes”.
El concejal libertario también cuestionó el planteo realizado alrededor de los fondos para los Bomberos Voluntarios y sostuvo que nuevamente se intenta hacer “un uso político” de una institución que merece respeto.
Todo quedó registrado en video. Mirá y escuchá lo que dijo Dellasanta.
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