Dellasanta: El bloque kirchnerista de Rafaela es patético"

Fabricio Dellasanta fue contundente durante la sesión del Concejo Municipal de Rafaela y lanzó duras críticas contra el bloque kirchnerista, al que calificó de “patético” y acusó de representar al “partido de los delincuentes”.

El concejal libertario también cuestionó el planteo realizado alrededor de los fondos para los Bomberos Voluntarios y sostuvo que nuevamente se intenta hacer “un uso político” de una institución que merece respeto.

Todo quedó registrado en video. Mirá y escuchá lo que dijo Dellasanta.