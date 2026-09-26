Milei llegará al G20 en plena disputa por Malvinas

Javier Milei participará de la Cumbre de Líderes del G20 que se realizará en Manchester en noviembre de 2027.

El encuentro tendrá lugar pocas semanas después de las elecciones presidenciales argentinas y la eventual segunda vuelta.

La visita se producirá mientras continúa la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

La relación bilateral también mantiene diferencias vinculadas con los espacios marítimos y los recursos del Atlántico Sur.

Cristina Fernández de Kirchner había participado de la cumbre del G20 realizada en Londres en abril de 2009.

La agenda del encuentro de 2027 incluirá geopolítica, inteligencia artificial, descarbonización y seguridad energética.

La participación de Javier Milei en la próxima Cumbre de Líderes del G20 quedará atravesada por una particular coincidencia política y diplomática. El encuentro se realizará en Manchester el 27 y 28 de noviembre de 2027, apenas unas semanas después de las elecciones presidenciales argentinas, y tendrá lugar mientras la relación entre la Argentina y el Reino Unido continúa marcada por la disputa en torno a las Islas Malvinas.

El escenario electoral argentino le agregará un elemento particular a la presencia presidencial. Milei llegará a la cumbre después de haber competido por su reelección y, de acuerdo con el resultado de los comicios y la eventual necesidad de una segunda vuelta, podría hacerlo en diferentes circunstancias políticas. La definición electoral, por lo tanto, estará muy próxima al encuentro internacional que reunirá a los principales líderes del mundo.

La agenda bilateral sumará además el reclamo argentino por las Malvinas. La confirmación de Manchester como sede del encuentro se produjo en coincidencia con las declaraciones de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde volvió a plantear la posición argentina sobre la soberanía de las islas.

La relación entre ambos países también incluye diferencias por la delimitación de espacios marítimos en el Atlántico Sur. En esa zona convergen, además, intereses económicos relacionados con los recursos naturales, especialmente la actividad pesquera y la explotación petrolífera. Por ese motivo, la visita presidencial al Reino Unido se producirá en un marco diplomático en el que persisten cuestiones pendientes entre ambos Estados.

El viaje tendrá un antecedente argentino directo. En abril de 2009, Cristina Fernández de Kirchner participó de la cumbre del G20 realizada en Londres, durante el segundo año de su primer mandato presidencial. Aquella reunión estuvo dominada por las consecuencias de la crisis financiera internacional generada por el derrumbe del mercado de las hipotecas subprime.

Durante esa visita, la entonces presidenta aprovechó la fecha del 2 de abril para encabezar un acto en la Embajada argentina en Londres. Desde allí reafirmó la posición del país respecto de las Malvinas y definió el reclamo de soberanía como “inclaudicable”.

El antecedente más reciente muestra, además, otra modalidad de participación argentina en el foro. En 2025, cuando la cumbre se desarrolló en Sudáfrica, Milei no concurrió personalmente y la delegación estuvo encabezada por el canciller Pablo Quirno. En aquella oportunidad, la Argentina decidió no suscribir la declaración final, en un contexto de diferencias con distintos aspectos de las consideraciones geopolíticas planteadas en el documento.

Para 2027, el Reino Unido tendrá la conducción del G20 y organizará distintas reuniones ministeriales a lo largo de su territorio. Manchester será el escenario de la reunión de los mandatarios, bajo el liderazgo local del alcalde Andy Burnham. La ciudad y sus suburbios conforman un área con aproximadamente 2,5 millones de habitantes.

La dimensión del encuentro también estará determinada por el peso del G20 en la economía mundial. El grupo reúne a las principales economías, junto con la Unión Europea y la Unión Africana, y concentra alrededor del 85% del Producto Interno Bruto global, el 75% del comercio internacional y dos tercios de la población mundial.

La agenda de la presidencia británica contempla cuestiones que exceden las relaciones bilaterales. Entre los temas previstos figuran los cambios en las alianzas geopolíticas, las reglas internacionales para la inteligencia artificial, los objetivos de descarbonización y la estabilidad de las cadenas de suministro energético en un escenario condicionado por conflictos bélicos.

La cumbre, por lo tanto, colocará a Milei ante una doble agenda: por un lado, los debates económicos, tecnológicos y geopolíticos que dominarán el encuentro de las principales potencias; por otro, una relación bilateral con el Reino Unido que mantiene abierta la cuestión de las Malvinas y otros intereses estratégicos en el Atlántico Sur.