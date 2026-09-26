Kicillof dejó abierta la puerta a 2027

Axel Kicillof dejó abierta la posibilidad de participar en las elecciones de 2027.

El gobernador evitó confirmar una candidatura y pidió priorizar la construcción de un proyecto político común.

Kicillof sostuvo que el peronismo debe revisar el retroceso territorial registrado en los últimos años.

El mandatario bonaerense reclamó una mayor presencia del peronismo en las provincias del interior.

También cuestionó la toma de decisiones “a control remoto” y pidió recuperar el contacto directo con los territorios.

Kicillof afirmó que las candidaturas deben surgir de una construcción colectiva y federal.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dejó abierta la posibilidad de participar de las elecciones de 2027, aunque evitó confirmar una candidatura y planteó que cualquier definición electoral deberá surgir de una construcción política más amplia dentro del peronismo. Tras su regreso de Estados Unidos, el mandatario bonaerense sostuvo que está dispuesto a asumir el rol que resulte necesario para avanzar en la reorganización del espacio y modificar el actual modelo económico.

“Yo dije cuenten conmigo para lo que haga falta en esta construcción, hay que cambiar el modelo económico”, afirmó Kicillof al ser consultado sobre su futuro político. La definición no implicó un anuncio de candidatura, pero sí dejó expresada su disposición a participar del armado que el peronismo deberá encarar de cara a los próximos comicios.

Para el gobernador, la discusión sobre los nombres debe quedar en una segunda instancia. Primero, sostuvo, debe existir un proyecto común que permita ordenar al espacio y establecer los objetivos políticos y económicos que pretende alcanzar. “Las candidaturas tienen que ser el resultado de una construcción”, señaló.

Kicillof advirtió además sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener la falta de acuerdos dentro del peronismo. En ese sentido, sostuvo que una definición fragmentada podría derivar en “cuatro años más de Milei”, colocando la reorganización del espacio como una condición previa para cualquier estrategia electoral.

El mandatario bonaerense también realizó una autocrítica sobre el retroceso territorial que experimentó el peronismo en los últimos años. Recordó que el espacio pasó de contar con 19 provincias afines a ocho en las últimas elecciones generales. Para Kicillof, esa pérdida de presencia territorial obliga a revisar las formas de construcción política y a incorporar con mayor peso las demandas de las distintas regiones del país.

En ese contexto, planteó que la reconstrucción del peronismo no puede concentrarse exclusivamente en la provincia de Buenos Aires ni en los principales centros urbanos. El gobernador consideró necesario recorrer las provincias del interior y conocer de manera directa los problemas que atraviesan sus comunidades y dirigentes.

“Hay que recorrer el interior, escuchar sus problemas”, sostuvo. A partir de ese planteo, cuestionó una modalidad de conducción que, según su interpretación, tomó decisiones alejadas de las realidades provinciales. Su propuesta apunta a recuperar una relación más directa con los territorios y abandonar decisiones tomadas “a control remoto”.

El planteo incorpora una dimensión federal a la discusión interna del peronismo, en momentos en que el espacio busca redefinir su estrategia y recuperar presencia en distritos donde perdió representación. Kicillof ubicó la necesidad de escuchar a las provincias como uno de los componentes centrales de esa eventual reconstrucción.

La posición del gobernador también permite interpretar su “cuenten conmigo” como una señal de disponibilidad política, aunque sin convertirla en el anuncio de una postulación personal. Kicillof evitó cerrar la puerta a una candidatura, pero insistió en que las definiciones deben surgir de un proceso colectivo.

De esta manera, el mandatario bonaerense se incorporó de manera explícita al debate sobre el futuro del peronismo y sobre los posibles liderazgos para 2027, aunque mantuvo abierta la definición sobre su propio papel. Su planteo combina la necesidad de construir un proyecto común, revisar el retroceso territorial del espacio y fortalecer los vínculos con las provincias del interior.

La discusión sobre las candidaturas queda así subordinada, en su planteo, a una etapa previa de reorganización política. Kicillof dejó claro que pretende formar parte de ese proceso y que considera necesario construir una propuesta con alcance federal antes de definir quiénes serán los encargados de representarla electoralmente.