Debut con derrota para Francisco Cerúndolo en la Laver Cup 2026 ante Casper Ruud

Francisco Cerúndolo no pudo comenzar con una victoria su participación en la Laver Cup 2026. El argentino perdió este viernes frente al noruego Casper Ruud por 6-7 (4), 6-4 y 10-8, en el partido que abrió la competencia en el The O2 Arena de Londres.

El encuentro, disputado sobre una superficie dura y bajo techo, le permitió al Team Europe quedarse con el primer punto frente al Team World. Para Cerúndolo, se trata de su cuarta participación consecutiva en el certamen por equipos que reúne a representantes de Europa y del resto del mundo.

Un partido que se definió en el desempate final

El argentino, actualmente ubicado en el puesto 22 del ranking ATP, tuvo un comienzo positivo y logró quedarse con un primer set muy parejo que se resolvió en el tiebreak.

Sin embargo, Ruud consiguió reaccionar en la segunda manga. El momento determinante llegó cuando el noruego logró quebrar el servicio de Cerúndolo con el marcador 4-4 y luego sostuvo su saque para llevar el partido a un tercer parcial.

Por el formato particular de la Laver Cup, el set definitivo fue reemplazado por un match tiebreak a 10 puntos. Allí, ambos protagonizaron un cierre muy equilibrado, aunque el noruego consiguió marcar la diferencia en los puntos decisivos.

Ruud terminó imponiéndose 10-8 y sumó así el primer punto para el equipo europeo.

Cómo están conformados los equipos

El Team Europe, dirigido por Yannick Noah, cuenta además con figuras como Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jódar y Jakub Mensik, además de Ruud.

Del otro lado, el Team World tiene como capitán a André Agassi y está integrado por Taylor Fritz, Learner Tien, Brandon Nakashima y Aleksandr Búblik, junto con Cerúndolo.

El argentino es el único representante sudamericano de esta edición de la Laver Cup.

La competencia se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre y tendrá una intensa programación durante el fin de semana, con tres partidos de singles y dos encuentros de dobles por jornada.