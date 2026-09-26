Daniel Osvaldo fue internado y operado de urgencia tras sufrir un derrame pleural

Daniel Osvaldo atraviesa un delicado momento de salud. El exfutbolista fue internado de urgencia en una clínica de Llavallol, donde permanece en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado, según trascendió en las últimas horas.

El exdelantero de Boca, Huracán y Banfield ingresó al centro médico el jueves por la noche, alrededor de las 23. Según la información difundida por distintos medios, llevaba varios días con un cuadro de malestar.

Su hermana habría sido quien lo encontró en su domicilio y, con la ayuda de un amigo, consiguió trasladarlo rápidamente al hospital para que recibiera atención médica.

El cuadro que obligó a una cirugía de urgencia

De acuerdo con la información difundida en LAM, por América TV, Osvaldo habría sufrido un importante derrame pleural en el lado derecho, acompañado por una infección y acumulación de pus que comprometieron su estado respiratorio.

Ante la gravedad del cuadro, los médicos decidieron realizar una intervención quirúrgica de urgencia. Según trascendió en los medios, durante la operación habría sido necesario realizar una resección de tejido pulmonar.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial del centro de salud. El exjugador continúa internado en terapia intensiva y bajo monitoreo permanente mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.

El antecedente que había contado públicamente

La situación vuelve a poner el foco sobre Osvaldo, quien en los últimos años se alejó del fútbol profesional y también desarrolló una carrera vinculada con la música.

En marzo de 2024, el exdelantero había hablado públicamente sobre un momento complejo de su vida. En un video compartido en redes sociales, contó que atravesaba un cuadro de depresión y que realizaba un tratamiento psiquiátrico relacionado con las adicciones.

Ahora, el foco está puesto en su evolución después de la intervención quirúrgica. Las próximas horas serán importantes para determinar cómo responde al tratamiento y cuál es su evolución clínica.