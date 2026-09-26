Rusia y Ucrania volvieron a intercambiar ataques aéreos: reportaron al menos siete muertos

La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a tener una jornada marcada por los ataques aéreos. Durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado, ambos países intercambiaron ofensivas que dejaron al menos siete muertos y varios heridos, según informaron autoridades de ambos lados.

En Ucrania, cuatro personas murieron como consecuencia de ataques atribuidos a las fuerzas rusas. Dos de las víctimas fallecieron en Zaporizhzhia, mientras que otras dos murieron en la región de Sumi.

Del otro lado de la frontera, un ataque con drones atribuido a Ucrania provocó tres muertos y dos heridos en la región rusa de Krasnodar, donde también se registraron incendios en dos instalaciones industriales.

Dos mujeres murieron en Zaporizhzhia

En Zaporizhzhia, dos mujeres quedaron atrapadas entre los restos de una vivienda alcanzada durante los ataques. La administración militar regional confirmó sus muertes e identificó a las víctimas como Liudmila y Vasilina.

El jefe de la administración regional, Mijailo Semikin, expresó su pesar por lo ocurrido a través de Telegram y aseguró que las consecuencias de los ataques no pueden ser reparadas.

En la región de Kiev, en tanto, un ataque nocturno con drones provocó un incendio en un depósito del distrito de Boryspil y dejó dos personas heridas.

También se registraron ataques con drones en distintos sectores de la capital ucraniana. Según las autoridades locales, hubo cuatro heridos y daños en edificios residenciales y oficinas.

En Sumi, las autoridades informaron además que otras dos personas murieron como consecuencia de un ataque ruso.

Rusia afirmó que hubo un ataque con drones en Krasnodar

En territorio ruso, las autoridades de Krasnodar informaron que un ataque con drones de largo alcance dejó tres personas muertas y dos heridas.

El gobernador regional, Veniamin Kondratyev, señaló que los ataques provocaron incendios en dos instalaciones industriales. La información fue difundida por las autoridades locales y atribuyó la ofensiva a Ucrania.

Ucrania informó que Rusia lanzó 173 drones

La Fuerza Aérea ucraniana aseguró que Rusia lanzó 173 drones desde las 18 del viernes. Según el parte, entre los aparatos había drones de fabricación iraní Shahed, además de modelos de motor a reacción, Gerbera y réplicas de Parodia.

Los lanzamientos, de acuerdo con la versión ucraniana, se produjeron desde distintos puntos de Rusia, territorios ocupados de la región de Donetsk y Crimea.

Hasta las 7:30 del sábado, las defensas aéreas ucranianas afirmaron haber derribado o neutralizado 134 drones. Además, informaron impactos en 19 lugares y caída de restos en otros ocho puntos.

Al momento de difundirse el reporte, las autoridades ucranianas advirtieron que la ofensiva todavía continuaba y que permanecían drones rusos en el espacio aéreo del país.

Zelensky reclamó nuevas sanciones contra Moscú

En medio de la nueva escalada, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky volvió a pedir a Estados Unidos y a la Unión Europea que aumenten la presión económica sobre Rusia.

El mandatario reclamó nuevas sanciones y mayores restricciones comerciales, además de mantener las medidas ya aplicadas contra empresarios y oligarcas rusos.

Zelensky también pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzar con la iniciativa asociada al senador Lindsey Graham, que contempla mayores herramientas para imponer aranceles a países que continúen comprando petróleo ruso.

El presidente ucraniano también solicitó nuevas medidas a las autoridades de la Unión Europea, entre ellas al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Las versiones sobre los daños provocados por los ataques

Zelensky afirmó que los ataques rusos provocaron daños en Kiev, Zaporizhzhia, Odesa, Sumi y Járkov, además de afectar distintos tipos de infraestructura.

Entre los lugares mencionados por el mandatario se encuentran edificios residenciales, una guardería en Kiev, un instituto en la región de Kiev y una universidad en Járkov. También señaló daños en infraestructura energética de las regiones de Poltava, Mikoláyiv y Vinitsia.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que uno de los ataques contra Kiev alcanzó un centro de datos relacionado con servicios de internet móvil y con el sistema de comunicaciones satelitales Starlink.

Las acusaciones y cifras difundidas durante la jornada corresponden a los partes de las autoridades de cada país y no pudieron ser verificadas de manera independiente en todos los casos.

La nueva ola de ataques se produce mientras la guerra aérea entre Moscú y Kiev mantiene una elevada intensidad y continúan los esfuerzos diplomáticos internacionales para alcanzar una salida al conflicto.