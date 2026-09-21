El mundo llega a la ONU entre guerras, inteligencia artificial y crisis climática

RESUMEN

Casi 130 jefes de Estado y de Gobierno participarán desde este martes de la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.

Las guerras de Medio Oriente y Ucrania estarán entre los principales asuntos de una agenda marcada por la creciente tensión internacional.

La inteligencia artificial ocupará un lugar central por su acelerado desarrollo y por el debate sobre cómo establecer reglas internacionales.

La crisis climática y sus consecuencias económicas y sociales también estarán entre las prioridades de los gobiernos.

La reunión vuelve a poner a prueba la capacidad de la ONU para generar acuerdos en un escenario internacional cada vez más fragmentado.

Nueva York volverá a recibir desde este martes a buena parte de la dirigencia política mundial. La 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá su semana de alto nivel entre el 22 y el 28 de septiembre, con la participación presencial prevista de casi 130 jefes de Estado y de Gobierno.

Pero esta vez el encuentro llega rodeado de una sensación particularmente fuerte de incertidumbre. Las guerras, las tensiones geopolíticas, el avance vertiginoso de la inteligencia artificial y una crisis climática que continúa generando consecuencias en distintos puntos del planeta forman parte de una agenda en la que las soluciones parecen bastante más difíciles de encontrar que los diagnósticos.

La propia ONU reconoce que el escenario internacional está atravesado por desafíos interconectados. El secretario general António Guterres ubicó entre las principales amenazas el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, la crisis climática y el crecimiento de las desigualdades. También reclamó mayores esfuerzos diplomáticos frente a los conflictos de Medio Oriente y Ucrania.

Las guerras vuelven a ocupar el centro

El conflicto en Medio Oriente será inevitablemente uno de los grandes temas de la Asamblea. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la actividad de los hutíes y la situación en Gaza mantienen a la región en un escenario de elevada tensión, con consecuencias que exceden ampliamente sus fronteras.

El estrecho de Bab el-Mandeb y otras rutas estratégicas para el comercio mundial también aparecen en el radar diplomático debido al impacto que cualquier interrupción puede generar sobre el transporte y los precios de la energía.

La guerra entre Rusia y Ucrania será el otro gran conflicto que dominará las conversaciones. Con más de cuatro años desde la invasión rusa a gran escala, Naciones Unidas vuelve a debatir cómo recuperar una salida diplomática mientras el Consejo de Seguridad continúa condicionado por el poder de veto de Rusia.

Ucrania buscará mantener el respaldo internacional, mientras que el debate volverá a girar alrededor de las posibilidades reales de alcanzar un alto el fuego y establecer posteriormente una negociación de paz.

También estarán presentes otros conflictos, entre ellos Sudán, Yemen y distintas crisis regionales que continúan generando desplazamientos, problemas alimentarios y graves consecuencias humanitarias.

La inteligencia artificial ya no es un asunto del futuro

Si hay un tema que ha ganado terreno rápidamente en la agenda internacional es la inteligencia artificial.

El desarrollo de sistemas cada vez más poderosos plantea una discusión que dejó de ser exclusivamente tecnológica. Los gobiernos comienzan a preguntarse cómo establecer reglas comunes para una tecnología que avanza a una velocidad que las instituciones difícilmente pueden seguir.

Guterres viene reclamando la creación de mecanismos internacionales que permitan establecer límites y controles. La ONU sostiene que la inteligencia artificial puede aportar enormes beneficios en áreas como la salud, la educación y la lucha contra el cambio climático, pero advierte que también existen riesgos que requieren cooperación internacional.

El problema es que tampoco existe un consenso global sobre hasta dónde deben llegar esas regulaciones. Estados Unidos y China mantienen una fuerte competencia tecnológica y estratégica, mientras distintos países buscan evitar quedar rezagados en una transformación que puede modificar profundamente la economía mundial.

La discusión en Nueva York será, en definitiva, cómo aprovechar la IA sin permitir que el desarrollo tecnológico avance por delante de la capacidad de las sociedades para comprender y controlar sus consecuencias.

El clima vuelve a la agenda

La crisis climática tendrá además un espacio específico durante la semana de alto nivel.

La ONU programó para el 23 de septiembre una reunión dedicada a la acción climática y a una transición energética considerada justa, mientras que el 24 se realizará otro encuentro destinado a abordar las amenazas vinculadas con el aumento del nivel del mar.

El debate estará atravesado por una dificultad conocida: los países deben reducir emisiones y avanzar hacia nuevas fuentes de energía, pero al mismo tiempo necesitan garantizar crecimiento económico, empleo y seguridad energética.

Para los países más vulnerables, los efectos del cambio climático ya no constituyen una amenaza distante. Inundaciones, sequías, temperaturas extremas, incendios y desplazamientos de población forman parte de una realidad que presiona cada vez más sobre los gobiernos.

Una ONU que también debe mirarse hacia adentro

La Asamblea General no solamente discutirá los problemas del mundo. También deberá enfrentar las dudas sobre la capacidad de la propia organización para resolverlos.

La ONU atraviesa un momento de fuertes tensiones financieras y políticas. La reducción de aportes estadounidenses y las discusiones sobre reformas institucionales volvieron a poner sobre la mesa la pregunta acerca de qué papel debe desempeñar Naciones Unidas en el nuevo escenario internacional.

A esto se suma un cambio de ciclo: António Guterres termina su mandato como secretario general a fines de 2026 y la organización deberá definir quién conducirá la institución en los próximos años.

La reunión de Nueva York tendrá entonces una doble dimensión. Por un lado, los gobiernos intentarán encontrar respuestas para las guerras, el clima y la revolución tecnológica. Por otro, deberán demostrar que todavía existe capacidad para alcanzar acuerdos multilaterales en un mundo cada vez más dividido.

La Asamblea General vuelve a abrir sus puertas con una pregunta de fondo que excede cualquier discurso: si las grandes potencias no logran ponerse de acuerdo, ¿quién podrá hacerlo frente a los problemas que ya afectan a todo el planeta?