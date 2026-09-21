Iom Kipur, el día más sagrado del judaísmo

Hoy, la comunidad judía conmemora Iom Kipur, el Día del Perdón, considerado el momento más sagrado del calendario judío. Es una jornada dedicada a la introspección, el arrepentimiento, la oración y la reconciliación, en la que millones de personas en todo el mundo hacen una pausa para revisar sus acciones y renovar sus compromisos.

Iom Kipur llega diez días después de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, y marca la culminación de los llamados Diez Días de Arrepentimiento. Durante este período, la tradición invita a reflexionar sobre lo ocurrido durante el año y a pedir perdón por las faltas cometidas contra otras personas.

Uno de los elementos centrales de la jornada es el ayuno, que tradicionalmente se extiende durante aproximadamente 25 horas. Los adultos que cumplen con la tradición se abstienen de comer y beber, mientras dedican buena parte del día a la oración y la reflexión.

Las sinagogas tienen un papel fundamental durante Iom Kipur. Los servicios religiosos incluyen plegarias especiales y la lectura de textos tradicionales. Entre ellos se encuentra el Kol Nidrei, que se recita al comienzo de la celebración y constituye uno de los momentos más reconocibles y solemnes de la liturgia judía.

El significado de Iom Kipur, sin embargo, va más allá del ayuno. La tradición judía pone especial énfasis en la relación entre las personas: pedir perdón, reparar el daño causado y buscar la reconciliación ocupan un lugar central en esta jornada.

El día concluye con Neilá, el servicio que representa el cierre de Iom Kipur. El sonido del shofar, el tradicional cuerno de carnero, marca el final del ayuno y simboliza el cierre de un período de reflexión y el comienzo de una nueva etapa.

En un mundo atravesado por conflictos, divisiones y enfrentamientos, Iom Kipur conserva también una dimensión profundamente humana: la posibilidad de detenerse, reconocer los propios errores, pedir perdón y comenzar nuevamente.

Para la comunidad judía, hoy no es simplemente una fecha religiosa. Es un día de silencio, memoria, reflexión y esperanza. Un momento para mirar hacia adentro y preguntarse qué se puede cambiar para el año que comienza.

Gmar Jatimá Tová. Que todos sean inscritos y sellados para un buen año.