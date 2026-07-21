Batalla en redes: la campaña que acusa de racismo a la Argentina

La histórica final de la Copa del Mundo 2026 no solo dejó secuelas en el ámbito deportivo, sino que también encendió una intensa campaña difamatoria contra la Argentina en redes sociales, articulada en torno a duras acusaciones de discriminación racial. Horas después de la derrota del seleccionado nacional frente a España, el prestigioso actor estadounidense Samuel L. Jackson replicó en sus plataformas digitales un controvertido mensaje que definía al país sudamericano como una de las naciones más racistas del planeta, desatando una fuerte polémica internacional.

El detonante de la contienda virtual fue una imagen protagonizada por el propio Jackson caracterizado como Stephen, el polémico personaje servil de la película Django desencadenado, ataviado con la camiseta albiceleste. Acompañando la ilustración, una consigna explícita instaba a la comunidad afrodescendiente a no apoyar a la Argentina por su presunto historial racista, comparando a sus simpatizantes negros con la figura del "Tío Tom". Esta estrategia de desprestigio buscaba deslegitimar el masivo respaldo global que cosecha el equipo argentino, instalando un sesgo discriminatorio sobre toda la sociedad nacional.

La reacción de la opinión pública argentina no se hizo esperar y generó un masivo contraataque defensivo en las redes. Diversas figuras del espectáculo y la comunicación salieron al cruce de las declaraciones del intérprete de Hollywood. La actriz Bárbara Lombardo encabezó las respuestas con un contundente descargo en el que invitó al actor a conocer la calidez real del pueblo argentino, remarcando que resulta injusto calificar a toda una población de manera simplista a partir de prejuicios infundados. A su postura se sumaron personalidades como el músico Carli Jiménez y el periodista Javier Fabracci, quienes exigieron disculpas públicas y criticaron la falta de información del actor norteamericano.

El episodio pone de manifiesto cómo los grandes acontecimientos deportivos internacionales suelen ser instrumentalizados para impulsar campañas de cancelación y hostigamiento digital. Apoyándose en el enorme alcance mediático de celebridades internacionales de gran trayectoria en el activismo contra la segregación, estos ataques buscan instalar narrativas estigmatizantes sobre la identidad cultural del país, transformando las redes en un escenario de disputa ideológica que trasciende largamente lo acontecido en el terreno de juego.