Laura Esquivel hizo un descargo después de felicitar a España por el título

La actriz y cantante Laura Esquivel salió a responder en sus redes sociales luego de recibir una gran cantidad de mensajes agresivos por felicitar a España tras la conquista del Mundial 2026.

Todo comenzó cuando publicó una historia de Instagram en la que escribió: "Felicidades, querida España. Estoy muy feliz por ustedes. Lxs adoro", acompañando el mensaje con corazones rojos y la bandera española.

Minutos más tarde, compartió otra imagen luciendo la camiseta de la Selección Argentina y dejó en claro cuál es su sentimiento: "Argentina, te amo".

El descargo de Laura Esquivel

Ante la ola de críticas que recibió por ese saludo, la exprotagonista de Patito Feo decidió hacer un descargo para aclarar su postura.

"Nunca le falté el respeto con nada en mis redes", escribió.

Además, manifestó su sorpresa por el tono de muchos comentarios: "Me llama la atención la cantidad de mensajes súper agresivos que estoy recibiendo de un montón de países. No solo hoy, sino siempre que mi país jugaba".

En medio de su publicación, también compartió una imagen de Lionel Messi junto a un mensaje de agradecimiento: "Gracias, Leo".

Para cerrar, volvió a expresar su cariño por la Albiceleste y dejó un mensaje cargado de emoción tras la final perdida.

"Tengo mil cosas en la cabeza. Solo quiero tener la certeza de volver a ver jugar a la Selección con Messi y Scaloni. Es un placer ver los partidos. Te amo, Argentina. Dejaste una huella en todo el mundo", escribió.

Por último, dejó una frase dirigida a quienes cuestionaron su publicación: "Y a los comentarios ofensivos sin sentido hacia nuestra patria, hay que decirles: 'que el decorado se calle'. Buenas noches".